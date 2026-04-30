Nächster dicker Brocken: SSV Reutlingen fährt zum Zweiten Mannheim

Mit 35 Punkten aus 29 Spielen steht Reutlingen auf Rang elf und bewegt sich weiterhin im gesicherten Mittelfeld. Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen mehrfach gezeigt, dass sie auch gegen stärkere Gegner kompakt auftreten kann. Mannheim bringt allerdings andere Voraussetzungen mit: 62 Punkte, 68:24 Tore und die klare Rolle als erster Verfolger von Aalen. Für den SSV bedeutet das erneut eine Partie, in der Konzentration und Disziplin über 90 Minuten entscheidend sein werden.

Die 0:1-Niederlage gegen den VfR Aalen war aus Reutlinger Sicht zwar ohne Ertrag, aber nicht ohne Wert. Der SSV hielt das Heimspiel gegen den Tabellenführer lange offen und ließ die Entscheidung erst in der 74. Minute zu, als Yunus Emre Kahriman traf. Über weite Strecken war es eine enge, umkämpfte Partie, in der Reutlingen dem Favoriten wenig Raum bot. Daran kann die Mannschaft vor dem Auftritt in Mannheim anknüpfen.

Mannheim mit klarer Form

Der kommende Gegner präsentierte sich zuletzt sehr souverän. Beim Türkischen SV Singen gewann Mannheim mit 4:1 und stellte schon früh die Weichen auf Sieg. Nach einer turbulenten Anfangsphase mit drei Treffern innerhalb weniger Minuten setzte sich die Mannschaft im weiteren Verlauf klar ab. Das Ergebnis unterstreicht, dass Mannheim offensiv jederzeit in der Lage ist, ein Spiel schnell in die eigene Richtung zu lenken.

Hinspiel als Hinweis

Auch das erste Duell dieser Saison war eng, endete für Reutlingen aber ohne Punkt. Beim 0:1 entschied ein Foulelfmeter von Alexander Esswein in der 73. Minute die Begegnung. Das zeigt einerseits, wie knapp der SSV gegen Mannheim bestehen konnte, andererseits aber auch, wie wenig es gegen ein Spitzenteam für eine Niederlage braucht. Für Reutlingen ergibt sich daraus ein klarer Auftrag: Die Ordnung muss stimmen, die Zweikämpfe müssen sauber geführt werden, und im Spiel nach vorn braucht es die wenigen klaren Momente mit maximaler Präzision.