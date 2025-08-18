Nächster deutlicher Sieg: Sievern unterstreicht Titelambitionen

Zunächst verlief das Geschehen ausgeglichen. Rot-Weiss, das in der Vorwoche im Cuxhavener Stadtderby in letzter Minute den Ausgleich hinnehmen musste, hielt dagegen und setzte offensive Akzente. Mit zunehmender Spielzeit erarbeitete sich der TSV ein leichtes Übergewicht, was Justin Root nach 43 Minuten in Zählbares ummünzte - 1:0. 120 Sekunden nach dem Seitenwechsel war Root erneut zur Stelle und erhöhte auf 2:0. RWC stemmte sich zwar anschließend gegen die Niederlage, blieb aber wirkungslos. Stattdessen bestrafte der eingewechselte Yannick Schult einen Abwehrfehler mit dem 3:0. Die Begegnung war damit entschieden. Doch der ebenfalls frisch gekommene Luca Strauß ließ es sich nach Root-Zuspiel nicht nehmen, sogar noch auf 4:0 zu erhöhen.