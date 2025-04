Nächster deutlicher Sieg

Nachdem man in den Vorwochen den TB Holzheim II und den TSGV Hattenhofen äußerst deutlich geschlagen hat, war es am vergangenen Sonntag der SC Uhingen der „dran glauben“ musste. Auf dem stürmischen Haldenberg konnte der TSG nach leichten Anlaufschwierigkeiten ein souveränes und abgeklärtes Spiel abliefern und den SC Uhingen ll deutlich mit 0:10 bezwingen. Die mitgereisten Fans sahen ein Spiel auf ein Tor, indem die Zeller Mannschaft vor allem in Halbzweit zwei die Überlegenheit auch in Tore ummünzte. Den einzigen Uhinger Torschuss parierte Dominik Hermle mit einer einwandfreien Parade. Die Torschützen des TSG lesen sich wie folgt: 1x Florian Schultheiss, 1x Niklas Hilger, 2x Simon Geiger, 3x Nico Dose, 3x Chris Leihbacher.

Kommenden Sonntag sieht der TSG dem zum Glück letzten spielfreien Wochenende dieser Saison entgegen. Für die Mannschaft steht nun die Vorbereitung auf das nächste Spiel am Samstag des Osterwochenendes gegen den TSV Eschenbach II auf dem Programm. Von dessen Sportgelände müssen erneut 3 Punkte entführt werden. Dank der Zeller Unterstützung vom Seitenrand ist man einem Sieg bereits jetzt schon nahe!