Nächster Defensiv-Mann für Hohkeppel – Acht Abgänge fix

Beim Absteiger aus der Regionalliga West schreitet der personelle Umbruch zügig voran. Nach sechs Neuzugängen vermeldete der SV Eintracht Hohkeppel jetzt die Verpflichtung von Jannis Hartmann. Der 20-jährige Innenverteidiger kam in der abgelaufenen Spielzeit für Rot-Weiß Walldorf in Hessens Oberliga und Verbandsliga zum Einsatz und gehört bereits seit A-Juniorenzeiten zum sportlichen Umfeld des neuen Trainers Pablo González-Huerta.

In der Offensive stockten die Hohkeppeler mit Alexander Guiddir (SV Sandhausen U19), Arian Amyn (Alemannia Aachen U19) und Rudolf González (Bonner SC) auf; Philipp Lambert, im Frühjahr aus Sandhausen ausgeliehen, erhielt einen festen Vertrag.

Dem gegenüber steht eine Liste an Abgängen aus dem Regionalligakader der Vorsaison: Frederic Baum wechselt in die Südwest-Staffel zum FC Homburg, Batuhan Özden schließt sich dem KFC Uerdingen an. Dominic Duncan und Aldin Dervisevic zieht es zum Wuppertaler SV, Enzo Wirtz verstärkt künftig Fortuna Köln, Ayman Aourir läuft fortan für Rot-Weiß Oberhausen auf. Arlind Mimini verlässt den Klub ohne bekannt gegebenes Ziel. Der Abgang von Ömer Tokac zu den Sportfreunden Siegen steht bereits seit Mitte Mai fest.

