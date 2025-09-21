Nächster Dämpfer: KFC Uerdingen verliert gegen den ETB

Nach dem Seitenwechsel spielte der KFC auf die Seite, wo auch die aktive Fanszene steht. Mit mehr Elan drückten die Hausherren die Essener nun in die eigene Hälfte, ein Abschluss von Bachmann aus der Distanz wurde von Keeper Golz aber abgewehrt (49.). Nach einer knappen Stunde wurde es erneut laut in der Grotenburg – doch auf der Anzeigetafel tat sich weiter nichts. Alexander Lipinski wurde vom Aufwärmen an die Trainerbank gerufen und bereitete sich auf die Einwechslung vor. Insgesamt agierten die Hausherren druckvoller in der zweiten Halbzeit, setzten den ETB früher unter Druck und versuchten so, Ballverluste in der gegnerischen Hälfte zu provozieren. Diese Phase zeigte, wie wichtig Lipinski für das Spiel des KFC ist. Auch die Standards wurden nach seiner Hereinnahme viel gefährlicher, der ebenfalls eingewechselte Etienne-Noel Reck köpfte am Tor vorbei (74.), zwei Minuten später klärte der ETB in höchster Not auf der Linie.