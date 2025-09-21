 2025-09-19T07:58:00.826Z

ETB gewinnt in Krefeld.
ETB gewinnt in Krefeld. – Foto: Ralph Görtz

Nächster Dämpfer: KFC Uerdingen verliert gegen den ETB

Nach einer druckvollen zweiten Halbzeit hätte der KFC Uerdingen den Sieg gegen Schwarz-Weiß Essen verdient gehabt, am Ende steht das Team von Julian Stöhr bei der 0:1-Niederlage aber ohne Punkte da. Dem KFC wird in der ersten Halbzeit ein Elfmeter verwehrt.rnrn

Ein Wiedersehen mit dem Ex-Verein ist für viele Sportler etwas Besonderes. Nicht so für Julian Stöhr, dem Trainer des KFC Uerdingen. In der Vorsaison hatte er noch beim ETB Schwarz-Weiß Essen auf der Trainerbank gesessen. Weil er aber nur eine Saison dort war, sei es nicht so emotional für ihn wie ein Spiel gegen Rhynern, wo er mehrere Jahre aktiv war, hatte er in dieser Woche im Interview betont. Wichtig sei das Spiel aber dennoch. Schließlich gehe es darum, den positiven Trend der beiden vorherigen Spiele fortzusetzen. ETB-Trainer Dennis Czayka hatte von seiner Mannschaft in Uerdingen eine Reaktion auf die jüngste 1:4-Pleite gegen den FC Büderich gefordert.

Klar war also, dass nur eine Mannschaft die gesteckten Ziele erreichen konnte. Das war an diesem Samstagnachmittag eigentlich keiner der beiden Kontrahenten. Der KFC machte das Spiel, doch Essen schockte den KFC und siegte mit 1:0.

Personell hatte Julian Stöhr bis auf den länger verletzten Adam Tolba aus dem Vollen schöpfen können. So kehrten Alexander Lipinski und Rafael Hester nach Verletzungen zumindest auf die Bank zurück. Im Sturm setzte der Coach zunächst auf Ephraim Kalonji als einzige Spitze. Etienne-Noel Reck war im Derby gegen St. Tönis krankheitsbedingt bereits nach 20 Minuten ausgewechselt worden, auch die Tage danach konnte er nicht trainieren. Er war nun wieder eine Option von der Bank.

Kein Elfmeter für KFC

Nach einem anfänglichen Abtasten, in dem beide Teams keine große Torgefahr ausstrahlen konnten, wurde es nach knapp 20 Minuten zum ersten Mal richtig laut in der Grotenburg. Jan Bachmann, der ebenfalls gegen seinen Ex-Verein spielte, führte einen Freistoß schnell aus, sodass Batuhan Özden plötzlich frei vor ETB-Schlussmann Alexander Golz auftauchte. Özden legte den Ball vorbei – und wurde dann seinerseits gelegt. Das ganze Stadion wartete auf den Pfiff, doch die Pfeife von Schiedsrichter Karten Kaufels blieb stumm, er signalisierte, dass weitergespielt werden sollte. Fans und Spieler des KFC reagierten lautstark mit Unverständnis – und hatten Glück, dass die Gäste die Aufregung und das Durcheinander nicht zur Essener Führung nutzten (18.).

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit flachte das Geschehen wieder mehr und mehr ab, wirklich große Chancen gab es auf beiden Seiten keine zu verzeichnen. Sowohl Ephraim Kalonji per Kopf (33.) als auch Yasin-Cemal Kaya aus der Drehung von der Strafraumgrenze (40.) fehlte die Genauigkeit im Abschluss. Szenenapplaus gab es vom Uerdinger Publikum auch schon für fein gespielte Pässe und für gewonnene Zweikämpfe.

ETB jubelt

Nach dem Seitenwechsel spielte der KFC auf die Seite, wo auch die aktive Fanszene steht. Mit mehr Elan drückten die Hausherren die Essener nun in die eigene Hälfte, ein Abschluss von Bachmann aus der Distanz wurde von Keeper Golz aber abgewehrt (49.). Nach einer knappen Stunde wurde es erneut laut in der Grotenburg – doch auf der Anzeigetafel tat sich weiter nichts. Alexander Lipinski wurde vom Aufwärmen an die Trainerbank gerufen und bereitete sich auf die Einwechslung vor. Insgesamt agierten die Hausherren druckvoller in der zweiten Halbzeit, setzten den ETB früher unter Druck und versuchten so, Ballverluste in der gegnerischen Hälfte zu provozieren. Diese Phase zeigte, wie wichtig Lipinski für das Spiel des KFC ist. Auch die Standards wurden nach seiner Hereinnahme viel gefährlicher, der ebenfalls eingewechselte Etienne-Noel Reck köpfte am Tor vorbei (74.), zwei Minuten später klärte der ETB in höchster Not auf der Linie.

In der Schlussphase warf der KFC fast alles nach vorne, um den nächsten Heimsieg unter Dach und Fach zu bringen. Dabei mussten die Uerdinger aber die Balance zwischen Offensive und Defensive halten, was nicht immer gelang. Die Essener spielten die wenigen Konterchancen zunächst nicht gut zu Ende, in der 83. Minute traf Tim Kaminski dann aber zur Gästeführung. Stöhr brachte Verteidiger Anthony Oscasindas als Brecher für die Offensive, doch trotz üppiger Nachspielzeit gelang dem KFC kein Treffer mehr. Die größten Chancen hatten Reck, der den Ball über Keeper Golz, aber auch über das Tor lupfte, und Kaya, der knapp vorbeischoss. So blieb es beim 0:1 aus Krefelder Sicht.

