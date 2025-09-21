Nächster Dämpfer: KFC Uerdingen verliert gegen den ETB

Nach dem Seitenwechsel spielte der KFC auf die Seite, wo auch die aktive Fanszene steht. Mit mehr Elan drückten die Hausherren die Essener nun in die eigene Hälfte, ein Abschluss von Bachmann aus der Distanz wurde von Keeper Golz aber abgewehrt (49.). Nach einer knappen Stunde wurde es erneut laut in der Grotenburg – doch auf der Anzeigetafel tat sich weiter nichts. Alexander Lipinski wurde vom Aufwärmen an die Trainerbank gerufen und bereitete sich auf die Einwechslung vor. Insgesamt agierten die Hausherren druckvoller in der zweiten Halbzeit, setzten den ETB früher unter Druck und versuchten so, Ballverluste in der gegnerischen Hälfte zu provozieren. Diese Phase zeigte, wie wichtig Lipinski für das Spiel des KFC ist. Auch die Standards wurden nach seiner Hereinnahme viel gefährlicher, der ebenfalls eingewechselte Etienne-Noel Reck köpfte am Tor vorbei (74.), zwei Minuten später klärte der ETB in höchster Not auf der Linie.
In der Schlussphase warf der KFC fast alles nach vorne, um den nächsten Heimsieg unter Dach und Fach zu bringen. Dabei mussten die Uerdinger aber die Balance zwischen Offensive und Defensive halten, was nicht immer gelang. Die Essener spielten die wenigen Konterchancen zunächst nicht gut zu Ende, in der 83. Minute traf Tim Kaminski dann aber zur Gästeführung. Stöhr brachte Verteidiger Anthony Oscasindas als Brecher für die Offensive, doch trotz üppiger Nachspielzeit gelang dem KFC kein Treffer mehr. Die größten Chancen hatten Reck, der den Ball über Keeper Golz, aber auch über das Tor lupfte, und Kaya, der knapp vorbeischoss. So blieb es beim 0:1 aus Krefelder Sicht.