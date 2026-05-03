Nächster Dämpfer für Dietfurt

Der TSV Dietfurt bleibt nach der Winterpause auf eigenem Platz weiter ohne Sieg. Gegen die SG Peising/Bad Abbach II kassierte die Mannschaft eine 1:2 (1:1)-Niederlage und musste damit einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze der Kreisliga 2 Regensburg hinnehmen.
Dabei begann die Partie vielversprechend für die Heimelf. Bereits nach sieben Minuten brachte Benedikt Stark den TSV nach einem gelungenen Flankenwechsel in Führung. In der Folge verpasste es Dietfurt jedoch nachzulegen. Mehrere gute Chancen wurden leichtfertig vergeben oder vom starken Gästetorhüter entschärft.
„Es war eine unnötige und ärgerliche Niederlage, denn wir haben nur die ersten zehn Minuten überzeugen können. Danach sind wir mit unseren Chancen zu fahrlässig umgegangen und hatten in der Defensive nicht die nötige Zuordnung. Auch im Zweikampfverhalten gab es Defizite, sodass wir es dem Gegner zu leicht gemacht haben“, haderte Trainer Matthias Pfeifer.
Mit zunehmender Spieldauer kamen die Gäste besser in die Partie und nutzten in der 28. Minute ihre Gelegenheit zum Ausgleich. Über die rechte Seite wurde ein Angriff sauber vorgetragen, Jauresse Ngaleu verwertete die Flanke freistehend zum 1:1.
Auch nach dem Seitenwechsel fand Dietfurt nicht mehr zu seinem Spiel. Zwar war der Wille erkennbar, doch es fehlte weiterhin an Präzision und Struktur. In der 53. Minute schwächte sich der TSV zudem selbst: Torschütze Benedikt Stark sah die Gelb-Rote Karte.
In Überzahl nutzte die SG ihre Chance und ging in der 68. Minute durch Nico Keba mit 2:1 in Führung. Zwar flog mit Dukagjin Markaj in der 83. Minute auch ein Gästeakteur mit Gelb-Rot vom Platz, doch Dietfurt gelang es nicht mehr, entscheidend Druck aufzubauen.
So blieb es bei einer insgesamt vermeidbaren Heimniederlage, mit der sich der TSV Dietfurt wohl endgültig aus dem Rennen um Platz zwei verabschiedet hat.
Bericht: Hans Gleisenberg