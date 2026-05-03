Nächster Dämpfer für Dietfurt von Anton Bachhuber · Heute, 22:31 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hans Gleisenberg

Der TSV Dietfurt bleibt nach der Winterpause auf eigenem Platz weiter ohne Sieg. Gegen die SG Peising/Bad Abbach II kassierte die Mannschaft eine 1:2 (1:1)-Niederlage und musste damit einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze der Kreisliga 2 Regensburg hinnehmen. Dabei begann die Partie vielversprechend für die Heimelf. Bereits nach sieben Minuten brachte Benedikt Stark den TSV nach einem gelungenen Flankenwechsel in Führung. In der Folge verpasste es Dietfurt jedoch nachzulegen. Mehrere gute Chancen wurden leichtfertig vergeben oder vom starken Gästetorhüter entschärft.

„Es war eine unnötige und ärgerliche Niederlage, denn wir haben nur die ersten zehn Minuten überzeugen können. Danach sind wir mit unseren Chancen zu fahrlässig umgegangen und hatten in der Defensive nicht die nötige Zuordnung. Auch im Zweikampfverhalten gab es Defizite, sodass wir es dem Gegner zu leicht gemacht haben“, haderte Trainer Matthias Pfeifer. Mit zunehmender Spieldauer kamen die Gäste besser in die Partie und nutzten in der 28. Minute ihre Gelegenheit zum Ausgleich. Über die rechte Seite wurde ein Angriff sauber vorgetragen, Jauresse Ngaleu verwertete die Flanke freistehend zum 1:1.