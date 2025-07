Nächster Coup: SV Wilhelmshaven sichert sich Alex Chiarodia

Der SV Wilhelmshaven hat einen weiteren Neuzugang mit Regionalliga-Erfahrung unter Vertrag genommen: Vom VfL Oldenburg wechselt der 24-jährige Abwehrspieler Alex Chiarodia an die Jade.

Der 1,87 Meter große Innenverteidiger stammt aus der Jugend des JFV Nordwest und spielte bereits zweimal für den VfL Oldenburg sowie drei Jahre beim SSV Jeddeloh. In dieser Zeit brachte er es auf 50 Einsätze in der Regionalliga Nord und 40 Partien in der Oberliga Niedersachsen.

„Wir haben uns früh mit ihm beschäftigt. Er hat einen super Charakter und sein Stellungsspiel und seine Zweikämpfe sind stark“, sagt SVW-Sportchef Florian Schmidt.