Nächster Coup der Sportfreunde

Im zweiten Durchgang starteten die Hofstettener erneut fulminant. Kapitän Julian Meier passte in den Lauf von Torjäger Willemsen, der vor dem Gästekeeper cool blieb und zum 2:0 ins lange Eck einschob (50. Minute). In der Folgezeit hätten die Gastgeber früh für die Entscheidung sorgen können, doch erst traf Willemsen nach einem Freistoß von Timo Kroczek die Latte und anschließend schoss auch Meier nur gegen den Querbalken. Maximilian Czöppan und Berger brachten den Ball ebenfalls nicht über die Linie.



In Gefahr geriet der Sieg der Hausherren trotzdem nicht, die SFH-Defensive ließ auch in der Schlussphase keine zwingende Torchance zu. In der 88. Minute fand Timo Kroczek mit einem Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte Willemsen. Der Stürmer war einen Schritt eher am Ball als sein Gegenspieler und spitzelte das Spielgerät zu seinem dritten Treffer des Tages am Torhüter der Berger vorbei. Damit fahren die Sportfreunde den dritten Sieg in Folge ein und wollen an diesem Sonntag gegen Göggelsbuch direkt nachlegen.

Quelle: donaukurier.de