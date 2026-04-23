Nächster BSC-Spieler schließt sich FV Bonn-Endenich an Wipperfürth folgt Omerbasic: Der 30-jährige Linksfuß bringt die Erfahrung aus über 250 Regional- und Oberligaspielen mit. von Andreas Santner · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Markus Wipperfürth (mitte) schließt sich seinem Kumpel Adis Omerbasic an und wechselt zum FV Endenich. – Foto: Boris Hempel

Der FV Bonn-Endenich legt auf dem Transfermarkt nach und kann nur einen Tag nach der Vorstellung von Adis Omerbasic den nächsten hochkarätigen Neuzugang vom Bonner SC verkünden. Markus Wipperfürth wechselt ebenfalls zum Landesligisten. Der Defensivspezialist soll gemeinsam mit seinem langjährigen Weggefährten künftig eine zentrale Rolle im Team von Serhat Dogan einnehmen.

Mit Markus Wipperfürth gewinnt der FVE eine Menge Routine hinzu. Der 30-jährige Linksfuß blickt auf eine beachtliche Laufbahn zurück und war in den vergangenen Jahren eine feste Größe im regionalen Spitzenfußball. Insgesamt bringt er es auf 150 Einsätze in der Mittelrheinliga für Klubs wie den Bonner SC, den 1. FC Düren und den Siegburger SV. Hinzu kommen 108 Partien in der Regionalliga West, die er für den BSC und Düren absolvierte. Dass er nun den Schritt nach Endenich geht, ist eng mit der persönlichen Komponente verknüpft. Wipperfürth: "Die Kabine muss passen" Wipperfürth selbst macht keinen Hehl daraus, dass das Gesamtpaket beim FVE den Ausschlag gegeben hat: „Ich habe richtig Lust, noch fünf, sechs Jahre Fußball zu spielen – aber für mich war immer klar: Das Umfeld muss passen. Die Kabine muss stimmen, du musst dich wohlfühlen und zu jeder Einheit gerne zum Training kommen. Genau das habe ich hier sofort gespürt. Ich kenne bereits viele Jungs aus der aktuellen Mannschaft, was mir den Einstieg natürlich extrem erleichtert und mir ein sehr gutes Gefühl gibt.“

Sichtlich stolz präsentiert Sportdirektor Markus Köppe (li.) den zweiten Neuzugang vom BSC, Markus Wipperfürth. – Foto: FVE

Ein entscheidender Faktor bei diesem Wechsel war zudem die Personalie Adis Omerbasic. Die beiden spielten über Jahre hinweg zusammen und prägten beim Bonner SC eine ganze Ära. Dieses eingespielte Duo nun gemeinsam im schwarz-gelben Dress zu sehen, dürfte für die Konkurrenz in der Landesliga eine echte Ansage sein. „Dass Adis Omerbasic diesen Weg geht, hat es für mich natürlich noch einmal besonders gemacht. Wir kennen uns seit vielen Jahren und haben unglaublich viel zusammen erlebt. Zu wissen, dass wir diesen nächsten Schritt gemeinsam gehen, hat meine Entscheidung definitiv beeinflusst. Für mich ist dieses familiäre Umfeld extrem wichtig. Fußball funktioniert für mich nur dann richtig, wenn du dich als Teil einer Gemeinschaft fühlst – und genau diesen Eindruck habe ich hier vom ersten Moment an gehabt“, erklärt Wipperfürth seinen Entschluss.