Eingeschworen empfängt Heddesheim (weiß) den FC Zuzenhausen. – Foto: Eyermann

Nächster Brocken für den neuen Tabellenführer Verbandsliga +++ Zuzenhausen jetzt der Gejagte +++ VfR Mannheim und der SV Spielberg lauern auf Punktverluste

Wir werfen einen Blick auf die Partien des 12. Spieltags.

Am Mittwochabend musste sich der 1. FC Bruchsal gegen den FV Fortuna Heddesheim mit 2:3 geschlagen geben. Mit dem VfB Bretten kommt am Samstag ein Gegner aus der unteren Tabellenregion nach Bruchsal. Allerdings feierte der VfB zuletzt wieder einen Dreier nach vier Niederlagen in Serie.

Ebenfalls am Samstagnachmittag empfängt die TSG Weinheim den SV Waldhof Mannheim II. In diesem Duell kam es in den vergangenen sechs Ligapartien nicht mehr zu einem Remis. Während die Zweiburgenstädter bisher schon neun Niederlagen kassierten, ist die Reserve des Waldhofs seit drei Spielen ungeschlagen.

Nicht wenige erwarten ein spannendes und hochklassiges Fußballspiel in Spielberg. Mit dem FC Astoria Walldorf II ist die stärkste Offensive der Liga zu Gast, die am Dienstag gegen Kirrlach ganze sieben Mal einnnetzte. Der SV Spielberg hat jedoch drei Siege im Rücken.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr FC Olympia Kirrlach FC Kirrlach TS Mosbach TS Mosbach 15:00 PUSH

Insgesamt 18 Tore hatten die beiden Partien des FC Olympia Kirrlach und TS Mosbach am vergangenen Spieltag zu bieten. Allerdings ging lediglich Mosbach als Sieger hervor. Hinten klingelte es zwar fünf Mal, vorne traf man jedoch ein mal mehr. Wie viele Tore am Sonntag fallen zeigt sich um 15:00 in Kirrlach.

Drei Niederlagen in Serie und kein Pflichtspielsieg über Eppingen seit 2020 machen nicht viel Hoffnung für den FC Germania Friedrichstal. Doch auch der VfB verlor zuletzt zwei aufeinanderfolgende Male.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr FV Fortuna Heddesheim Heddesheim FC Zuzenhausen Zuzenhausen 15:00 PUSH

In einem hochqualitativen Verbandsligaspiel am vergangenen Samstag setzte sich der FC Zuzenhausen eindrucksvoll gegen den starken 1. FC Mühlhausen durch. Damit zogen die Grün-Weißen am VfR Mannheim vorbei und belegen derzeit Platz Eins. Mit Heddesheim wartet direkt der nächste starke Gegner aus dem vorderen Tabellendrittel. Dementsprechend spannend bleibt es vorne an der Tabellenspitze.

Unter Flutlicht treffen der 1. FC Mühlhausen und der SV Langensteinbach aufeinander. Regeneriert und wieder hungrig auf Punkte werden die Mühlhäuser als klarer Favorit in die Partie gehen. Langensteinbach belegt den vorletzten Platz und wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg.