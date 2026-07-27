Nächster Bezirksliga-Zugang und weitere Kreisliga-Transfers

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Heinsheim verstärkt seinen Kader für die Kreisliga B4 Franken mit Cedric Donwen. Der Nachwuchsspieler wechselt aus der A-Jugend des TSV Obergimpern zu den Aktiven nach Heinsheim. Für Donwen ist der Schritt in den Herrenbereich nach vielen Jahren im Jugendfußball etwas Besonderes. Er freut sich auf die kommende Saison und die neue Herausforderung im Team. Der TSV Heinsheim heißt seinen Neuzugang herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start bei den Aktiven.

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SGM Riexingen

Die SGM Riexingen setzt in der Kreisliga B6 Enz/Murr weiterhin auf das Trainerduo Marco Schöfer und Benjamin Langhans. Beide bleiben auch in der Saison 2026/27 an der Seitenlinie und sollen die Mannschaft nach dem Abstieg aus der Kreisliga A neu ausrichten. Der Kader konnte weitestgehend zusammengehalten werden, wodurch die SGM mit einer eingespielten Mannschaft in die neue Spielzeit geht. Das Ziel ist klar: In der Kreisliga B möchte Riexingen wieder angreifen und eine erfolgreiche Saison spielen.

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TSV Gomaringen

Der TSV Gomaringen verstärkt seine erste Mannschaft für die Bezirksliga Alb mit Pashalis „Passi“ Ouzounis. Der Mittelfeldspieler wechselt vom GSV Hellas nach Gomaringen. Als Sechser soll er mit Zweikampfstärke und Ruhe am Ball für Stabilität sorgen. Der Verein heißt ihn willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison.

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