Nächster Bezirksliga-Zugang und Kreisliga-Transfer

– Foto: Alexander Sättele @helden

TSG Ehingen

Die TSG Ehingen verstärkt ihren Kader für die Bezirksliga Donau/Iller mit Kerim Mavis. Der 22-jährige Innenverteidiger kommt aus Rottenacker und fühlt sich auf der linken Seite des Abwehrzentrums am wohlsten. Zuvor spielte er für Türkgücü Ehingen, den SSV Ulm, die TSG Ehingen, den FV Olympia Laupheim und den FV Illertissen. Mavis möchte sein Potenzial ausschöpfen und die Mannschaft bestmöglich unterstützen. Zu seinen persönlichen Zielen gehört eine erfolgreiche Saison mit dem Team. Sein bislang schönstes Fußballerlebnis war ein entscheidender Hattrick gegen Ingolstadt innerhalb von zehn Minuten. Die TSG heißt den Defensivspieler herzlich willkommen und wünscht ihm einen gelungenen Start in Ehingen.

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