Nächster Bezirksliga-Zugang und Kreisliga-Transfer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Die TSG Ehingen verstärkt ihren Kader für die Bezirksliga Donau/Iller mit Kerim Mavis. Der 22-jährige Innenverteidiger kommt aus Rottenacker und fühlt sich auf der linken Seite des Abwehrzentrums am wohlsten. Zuvor spielte er für Türkgücü Ehingen, den SSV Ulm, die TSG Ehingen, den FV Olympia Laupheim und den FV Illertissen. Mavis möchte sein Potenzial ausschöpfen und die Mannschaft bestmöglich unterstützen. Zu seinen persönlichen Zielen gehört eine erfolgreiche Saison mit dem Team. Sein bislang schönstes Fußballerlebnis war ein entscheidender Hattrick gegen Ingolstadt innerhalb von zehn Minuten. Die TSG heißt den Defensivspieler herzlich willkommen und wünscht ihm einen gelungenen Start in Ehingen.
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Der SV Germania Bietigheim II verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A2 Enz/Murr mit Rinor Dauti. Die Reserve des Landesligsisten freut sich somit über ein weiteres neues Gesicht. Der Offensivspieler wechselt von Mezopotamya Bietigheim zur Germania. Dauti ist vom sportlichen Projekt überzeugt und möchte die Mannschaft mit Toren, Einsatz und vollem Engagement unterstützen. Persönlich verfolgt er das Ziel, möglichst viele Treffer zu erzielen und zum Erfolg des Teams beizutragen. Der Verein heißt den ehrgeizigen Teamplayer herzlich willkommen und freut sich auf die gemeinsame Saison.
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