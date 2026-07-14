Nächster Bezirksliga-Zugang und Kreisliga-Trainerteam bleibt

– Foto: Marco Kogler

Der Fußballbezirk Rems/Murr/Hall hat die Staffeltage für die Saison 2026/27 terminiert. Den Auftakt machen am Montag, 27. Juli, um 19 Uhr die Staffeln A3, A4, B6 und B7 bei der Spvgg Gröningen-Satteldorf. Am Mittwoch, 29. Juli, folgen Bezirksliga und B3 beim SC Urbach. Am Freitag, 31. Juli, treffen sich A1, A2, B1, B2, B4 und B5 in der SalierSchule Waiblingen. Der Staffeltag der Frauen findet am Montag, 3. August, im Vereinsheim des SK Fichtenberg statt.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Jungingen

Der SV Jungingen aus der Bezirksliga Donau/Iller verpflichtet Simon Hinkl. Der 29-Jährige wechselt vom RSV Ermingen in den Müller Sportpark und soll den Kader zur neuen Saison verstärken. In den vergangenen Jahren sammelte Hinkl konstant Scorerpunkte und bringt damit nachgewiesene Qualität im Offensivspiel mit. Beim SVJ erhält er nun die Möglichkeit, seine Stärken in der Bezirksliga einzubringen. Jungingen setzt mit dem Neuzugang auf zusätzliche Torgefahr und Erfahrung für die kommende Runde.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FSV Schwaigern III

Der FSV Schwaigern III aus der Kreisliga B1 Franken setzt weiter auf Kontinuität im Trainerteam. Malte Merx und Dominik Antoni, die bereits in der vergangenen Saison für die dritte Mannschaft verantwortlich waren, bleiben an Bord. Mannschaft und sportliche Leitung begrüßen die Entscheidung und gehen gemeinsam in die neue Runde. Die Vorbereitung hat bereits begonnen. Für Team drei bedeutet die Verlängerung Planungssicherheit und ein vertrautes Trainerduo, das die Entwicklung der Mannschaft weiter begleiten soll.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++