Nächster Bayreuth-Neuzugang: Ein schwäbisches Offensivtalent

Nun geht es Schlag auf Schlag bei der SpVgg Bayreuth. Am Dienstag hat der Regionalligist den ersten Sommer-Neuzugang bekannt gegeben, am Mittwoch folgt gleich der nächste. Einem Social-Media-Post zufolge setzt die Altstadt ihren Weg fort, gezielt junge Talente zu fördern. Tino Lennerth, der als "spannende" Neuverpflichtung bezeichnet wird, passt ihn dieses Schema. Der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselt aus der U19-Bundesliga-Mannschaft der Stuttgarter Kickers in die Wagnerstadt.

Der schwäbische Jungspund durchlief alle Jugendstationen des ehemaligen Bundesligisten und machte laut Meldung in der höchsten deutschen A-Junioren-Spielklasse mit Kreativität und Spielintelligenz auf sich aufmerksam. Sechs Tore erzielte er in der Saison 2024/2025 in 14 Spielen - war am Vizerang eines Teams also maßgeblich beteiligt. In Bayreuth will der technisch versierte Offensivspieler nun den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen.

"Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung in Bayreuth. Es ist eine große Chance für mich, mich im Herrenfußball zu beweisen und mich sportlich wie persönlich weiterzuentwickeln“, sagt Tino Lennerth über seinen Wechsel.