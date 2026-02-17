Nächster Baustein für die Zukunft: Zülpich verpflichtet Kevin Kochems Junger Mittelfeldspieler aus Erftstadt komplettiert nahezu die Sommerplanung – Fokus bleibt klar auf Entwicklung und Regionalität von Tim Zimmer · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

Mit der Verpflichtung von Kevin Kochems treibt der TuS Chlodwig Zülpich seine konsequente Kaderplanung weiter voran. Der 20-Jährige bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung mit und passt exakt in das sportliche Profil, das der Verein unter Trainer David Sasse verfolgt.

Der TuS Chlodwig Zülpich 1896 hat seine Transferaktivitäten nahezu abgeschlossen und einen weiteren Perspektivspieler verpflichtet. Kevin Kochems wechselt im Sommer nach Zülpich und soll den Kader der ersten Mannschaft gezielt verstärken. Der 20-Jährige stammt aus Erftstadt-Lechenich und hat dort seine gesamte fußballerische Ausbildung durchlaufen. Beim FC Erftstadt-Lechenich sammelte Kochems bereits früh höherklassige Erfahrungen. Schon als A-Jugendlicher durfte er Landesliga-Luft schnuppern, aktuell ist er fester Bestandteil der Bezirksliga-Mannschaft. Diese Vita macht ihn für den TuS besonders interessant, da er sowohl an den Seniorenfußball gewöhnt ist als auch noch über großes Entwicklungspotenzial verfügt.

„Kevin ist ein weiterer junger Spieler aus der Region mit viel Potenzial“, beschreibt Trainer David Sasse den Neuzugang. Besonders hervor hebt der Coach die technischen und spielerischen Qualitäten des Mittelfeldspielers: Kochems gilt als schussstark, zweikampffreudig und sehr sicher im Eins-gegen-Eins. Zudem bringe er – trotz seines Alters – bereits eine bemerkenswerte Spielübersicht mit. Seine Vielseitigkeit erlaubt ihm Einsätze auf allen Positionen im Mittelfeld, was ihn taktisch flexibel einsetzbar macht. In Zülpich soll Kochems behutsam an das Landesliga-Niveau herangeführt werden. „Wir wollen ihn sportlich entwickeln und ihm helfen, den nächsten Schritt zu machen“, betont Sasse. Genau darin sieht der Verein seine Stärke: junge, regionale Spieler nicht nur zu verpflichten, sondern langfristig aufzubauen und zu fördern.