Nächster Auswärtsprüfstein für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

In der Fußball-Verbandsliga geht es für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am Samstag zum TSV Berg. Anstoß ist um 15.30 Uhr.
Vor zwei Wochen hatte für die TSG bereits in Holzhausen eine schier unlösbare Auswärtsaufgabe angestanden. Und ähnlich wie beim 0:0-Erfolg gegen den übermächtig erscheinenden Aufstiegsfavorit aus dem Nordschwarzwald soll auch am Samstag wieder gepunktet werden. Der TSV Berg startete nicht minder eindrucksvoll in die neue Verbandsligarunde und stand nach zwei Spieltagen sogar noch vor Holzhausen in der Tabelle.
Mit einem unfassbaren 8:2-Sieg gegen Esslingen und einem 4:0-Erfolg in Tübingen rangierte der TSV mit sechs Punkten und 12:2 Toren auf Platz eins. Seitdem zog man gegen Oberligist Normannia Gmünd nach erfolgreichem Elfmeterschießen in die nächste Pokalrunde ein, unterlag in der Liga aber erstmals in dieser Saison. Beim 0:2 gegen den TSV Oberensingen ließ das Team aus der Nähe von Ravensburg in dieser Saison die ersten Punkte liegen.
Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach geht demnach nicht als Favorit in die Begegnung. Doch trotz dieser Rolle schlug man sich auch gegen Holzhausen gut. Und genau an dieser Leistung will sich die Mannschaft von Trainer Patrick Faber auch diesmal orientieren. So soll der TSV Berg zum Wendepunkt im Saisonstart werden, der bisher durchwachsen gesehen werden kann.
Nach zwei Siegen im Pokal und einem in der Liga gegen Waiblingen folgten in den letzten Wochen Niederlagen im Pokal und zweimal in der Liga. Der Punktgewinn in Holzhausen nach der besten Saisonleistung hellt die Bilanz auf. Nach vier Spieltagen und ebenso vielen Punkten steht die TSG auf Tabellenplatz zehn. In der noch jungen Saison ist das Tableau allerdings noch nicht aussagekräftig. Verzichten muss das Trainerteam in Berg auf eine ganze Reihe von Spielern. So fallen weiterhin Leon Ziemer, Jermain Ibrahim und Julian Köhnlein aus.
Wie sich die TSG am Samstag in Berg schlägt, können die Fans des Weststadtclubs live vor Ort verfolgen. Bei Interesse an einer Fahrt im Bus nach Berg können sich Anhänger per Mail an a.pfeifer@tsg-1899.de oder telefonisch unter 0172/6353256 an Mario Katinic wenden. Treffpunkt am TSG Sporttreff ist um 11.30 Uhr, Abfahrt um 11.45 Uhr. Inklusive Eintritt kostet die Fahrt 15 Euro.