Nächster Arbeitssieg - FCG nimmt auch die Hürde Karlshuld

Geisenfeld musste zusätzlich zu den Verletzten und den Schäfflern noch auf Thomas Berger und Simon Kirmaier verzichten. Die Gastgeber waren von Beginn an feldüberlegen, es fehlte jedoch zunächst an Durchschlagskraft gegen kompakte Gäste, die ihrerseits auf Umschaltmomente setzten. In der 20. Minute nutzte Geisenfeld aber dann einen Fehler von Karlshuld und nach einem Doppelpass über rechts nutzte Timo Postruschnik die folgende Hereingabe zum 1:0. Danach plätscherte die Partie etwas vor sich hin, bis Karlshulds Dominik Berchermeier auf rechts eine Lücke sah, seinen Mitspieler steil schickte und in der Mitte vollendete Florian Tarnick zum 1:1. Allerdings verletzte er sich dabei und musste ausgewechselt werden. Nun schwamm Geisenfeld für fünf Minuten, Karlshuld konnte daraus aber kein Kapital schlagen.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig. Geisenfeld hatte viel Ballbesitz, tat sich aber schwer, durchzukommen. Karlshuld lauerte. In der 63. Minute verweigerte der Schiedsrichter Geisenfelds Bilal Rihani einen recht klaren Elfmeter und entschied auf Ecke. Ausgleichende Gerechtigkeit: Timo Postruschnik nutzte die Hereingabe im Nachsetzen zu seinem zweiten Treffer und brachte die Gastgeber wieder in Führung. In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch. In der 83. Minute bekam Geisenfelds unermüdlicher Kapitän Lukas Kellermann eine Zeitstrafe. Allerdings rollte der Ball dann nur sieben Minute, ehe die Partie lange unterbrochen war. Rihani bekam den Ellbogen seines Gegenspielers ab und musste mit Verdacht auf einen Bruch im Gesichtsbereich ausgewechselt werden. Bili, beide Mannschaften wünschen Dir alles Gute! Kurz darauf war das Spiel zu Ende und Geisenfeld feierte einen verdienten, aber durch die Verletzung seines Co-Spielertrainers bittersüßen Arbeitssieg.