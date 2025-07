Nächster Anlauf: Gelingt Vogelheim in dieser Saison der große Wurf?

Der Vogelheimer SV steht vor einer weiteren Saison in der Bezirksliga. Der einstige Landesligist geht somit zum elften mal in Folge in der Bezirksliga an den Start, eine Zahl von der mansche Vereine träumen. Trainer Carsten Isenberg redet mit FuPa Niederrhein über die Vorbereitung, Transfers und ob in der kommenden Saison die Zeit reif für den Aufstieg ist.

Transfers sind getätigt, die ersten Vorbereitungsspiele sind gelaufen. Für den Vogelheimer SV mit meist positivem Enden. Gegen Landesligist ESC Rellinghausen konnte ein Unentschieden erkämpft werden und gegen den FC Kray, aus der selbigen Liga, sogar in 5:2-Erfolg gefeiert werden. Isenberg kommentiert: „Die Testspiele waren schon durchaus ordentlich. Gegen Kray haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, aber zum Beispiel auch die erste Halbzeit in Rellinghausen war sehr stark. Es gibt aber auch noch Dinge zu verbessern.“ Für Optimierungen ist noch reichlich Zeit. Am kommenden Wochenende (1. August - 3. August) geht es für Isenbergs' Mannschaft noch nach Goch ins Trainingslager.

Auf dem Transfermarkt ist die Mannschaft aus dem Essener Norden sehr aktiv geworden. Allen voran kann Mohammed Hassouni als absoluter Königstransfer angesehen werden. In der vergangen Saison ist der junge Angreifer beim Oberligisten SSVg Velbert auf 19 Einsätze gekommen. Seine neuer Trainer ist definitiv überzeugt von seinen Qualitäten, will ihn aber nicht aus seiner Truppe hervorheben: „Er reiht sich wie alle anderen gut in die Gruppe ein, er ist ein junger und ehrgeiziger Spieler. Er wertet unsere ohnehin starke Offensive natürlich noch mal auf und macht uns noch flexibler. Mo ist kein Alleinunterhalter, er ist ein absoluter Teamplayer.“ Darüberhinaus werden weitere junge Spieler ab sofort 'Am Lichtenhorst' kicken. Darunter sind Solche, die jetzt schon eine wichtige Rolle im Team eingenommen haben, wie Obiora Uzukwu, Mika Pfundner und David Dottai.

In der vergangen Saison ist vor allem ein Spiel herausgestochen: Can Funke. In 28 Spielen hat der stämmige Stürmer 34 Scorer gesammelt. Damit hat er seine Mannschaft zwar nicht in die Landesliga geschossen, aber einiges zu einem guten fünften Platz beigetragen. In seiner zweiten Saison in Vogelheim darf er gerne so weitermachen, findet Isenberg: „Seine Tore sind kein Zufall, er ist sehr robust, ist ein guter Wandspieler und mit beiden Füßen und per Kopf gefährlich. Ich bin mir sicher, dass er auch in dieser Saison sehr wichtig für uns sein wird.“

Enge Spitzengruppe in der Bezirksliga

Isenberg, der ebenfalls in seine zweite Saison bei den Rot-Grünen startet, ist sich über die qualitative Dichte in der Bezirksliga bewusst, daher will er nicht direkt das Ziel: Aufstieg, in den Ring werfen: „Es gibt in meinen Augen sechs bis acht Mannschaft, die für die ersten beiden Plätze in Frage kämen. Allen voran sicherlich die Zweitvertretung von Rot-Weiß Essen, die diese Liga nur als Durchgangsstation ansehen. Wir wollen in dieser Spitzengruppe dabei sein. Für was es dann reicht, werden wir sehen.“

Spannende Transfers, die der Vogelheimer SV vorzuweisen hat. Vielleicht bringt ein neuer Top-Stürmer – in Kombination mit einem bewährten Torgaranten und frischen jungen Spielern – den großen Wurf in Richtung Landesliga.