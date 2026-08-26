Nächster Anlauf für Asbach

In 2026 geht es in der Kreisklasse B2 um die Qualifikation für die Aufstiegsrunde 2027. – Foto: Lena B.

Also bitte nicht alles auf die Goldwaage legen, schließlich heißt das auch, dass wir einige Klubs auf Abstiegsplätze tippen. Seht es einfach als zusätzliche Motivation und gebt euer Bestes, unsere Einschätzungen ins Gegenteil zu kehren.

Wir haben uns getraut. Ab sofort erscheinen in regelmäßigen Abständen Saisonvorschauen im FuPa Baden Gebiet, in denen wir unsere (subjektive) Meinung zur kommenden Runde samt Platzierungstipps der einzelnen Teams abgeben.

Nach einem dritten Platz in der Aufstiegsrunde der Saison 2025/26 hieß es für die Mannen von Kevin Shuni „Relegation“. Gegen den A-Klassen Vertreter und Ortsnachbarn SV Mörtelstein ging es also in ein heiß umkämpftes Relegations-Derby, in dem die Asbacher in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum entscheidenden 1:2 hinnehmen mussten. Verstärkt durch Hasan Sahin (Hüffenhardt) und Kevin Haag (Daudenzell) auf der Torwartposition möchte der FCA den nächsten Anlauf nehmen. Nicht mehr mit an Bord ist Relegations-Torschütze Edward Lynn-Durrough, den es zurück zum SV Bergfeld gezogen hat.

Nach einem Jahr in der A-Klasse ist die SV Schefflenz II zurück in der B-Klasse. Die höhere Liga war dann doch eine Stufe zu hoch. Beleg dafür sind die 111 Gegentore, die das Team von Anton Wanner hinnehmen musste. Eine Qualifikation für die Aufstiegsrunde sollte angesichts des großen Kaders kein Problem darstellen.

TV Reisenbach

Tore haben beim TV Reisenbach wieder einen Namen: Christian „Kaiser“ Schäfer. In 13 Saisonspielen erzielte der Spielertrainer satte 26 Stück für seinen Heimatverein. Mit dieser Lebensversicherung dürfte die Aufstiegsrunde ein locker zu erreichendes Zwischenziel für den TVR sein.

VfB Allfeld

Nach dem Abstieg aus der A-Klasse mit 103 Gegentoren hat man beim VfB Allfeld einen Neuanfang gewagt und einen Wechsel auf der Trainerbank vorgenommen. Dennis Huy (SG Auerbach) und Marc André Winter (SV Robern) haben den Verein verlassen. Ebenso Stammkraft Ioan Oaghea (FC Limbach). Neuer Cheftrainer ist Christos Panagiotidis, zuletzt in Reichenbuch tätig, unterstützt von Volkan Alkin, der in den letzten Jahren viel Trainererfahrung in verschiedenen Vereinen gesammelt hat. Mit im Schlepptau hat der neue Trainer seinen Sohn Konstantin, der in Waldbrunn und Reichenbuch schon Landesliga Luft schnuppern durfte und mit dafür sorgen soll, dass der VfB die Aufstiegsrunde erreicht.

SV Neckargerach II

Die Reserve des Neu-Landesligisten SV Neckargerach konnte in der zurückliegenden Aufstiegsrunde für die ein oder andere Überraschung sorgen. So knöpfte man dem späteren Meister VfK Diedesheim einen Punkt ab oder siegte souverän mit 3:1 beim heimstarken TV Reisenbach. In ähnlicher Manier soll es auch in dieser Runde wieder damit klappen, dass es im Frühjahr noch um etwas geht.

SpG Hochhausen/Hüffenhardt/Haßmersheim II

Jan Kopp, Trainer bei der SG Hochhausen/Hühhenhardt/Haßmersheim, geht mittlerweile in seine zehnte Saison. Doch auch er ist nicht vor „Überraschungen“ gefeit – denn seit diesem Sommer darf er auch Spieler von den Sportfreunden Haßmersheim auf dem Trainingsplatz begrüßen. Die drei benachbarten Vereine machen seit dieser Runde gemeinsame Sache.

SpG Auerbach/Neckarburken/Heidersbach II

Auch in diesem Fall arbeiten drei Vereine zusammen. Das Kuriose daran ist, dass mit dem VfB Heidersbach ein Verein aus dem Fußballkreis Buchen in dieser Spielgemeinschaft vertreten ist. Die Entfernung zwischen Neckarburken und Heidersbach sind knappe zwölf Kilometer. Etwas weit, um nach dem Training noch heimzulaufen.

SpG Trienz/Robern II

Mit dem Aufstieg hatte die SG Trienz/Robern II in der letzten Runde nichts am Hut. Am Ende sprang Rang neun mit zehn Punkten in der Rückrunde raus. Diese Aufstiegsrunde in dieser Saison zu erreichen wird schwer für André Hört und sein Team, zumal mit Jannik Paukner ein treffsicherer Spieler (neun Spiele/zehn Tore) den Verein in Richtung Großeicholzheim verlassen hat.

FV Elztal II

Eine erneute Teilnahme an der Aufstiegsrunde wäre für Thorsten Niedderer und seinen FV Elztal II ein großer Erfolg, doch angesichts der enormen Konkurrenz in der B2, wird dies fast nicht zu erreichen zu sein. Zumal der FVE keinerlei Neuzugänge ausgewiesen hat.

SpG Aglasterhausen/Hunok II

Im Frühjahr 2026 musste man in Aglasterhausen neidisch auf die Aufstiegsrunde schauen, welche man als Achter knapp verpasst hatte. Dafür nahm der FC Neckarzimmern als letzter Vertreter aus der B2 an dieser teil. Auch in diesem Jahr wird es für das Team von Dominic Ebel ein hartes Stück Arbeit, will man dieses Saisonziel erreichen.

SpG Waldmühlbach/Katzental/Oberschefflenz II

Die Vorzeichen für die SG WaKa II stehen nicht gut, denn im Vergleich zur letzten Saison hat sich wenig getan in den Reihen der Blau-Gelben und in dieser belegte man lediglich Rang Neun in der „Abstiegsrunde“ – welche ja zum Glück für die Vereine keinen Abstieg nach sich zieht. Nur die kühnsten Optimisten und Presseverantwortlichen der SG WaKa sehen eine Chance auf die Aufstiegsrunde.

Getippte Abschlusstabelle