Nächster Anlauf auf den Bieberer Berg

Theodoros Politakis (blau) und der FCA Walldorf sind bereit für den Auftakt in Offenbach. – Foto: Foto Pfeifer

Ist die Zwölf die Glückszahl? Am Samstag gastiert der FC-Astoria Walldorf zum zwölften Mal seit dem Regionalliga-Aufstieg 2014 bei den Offenbacher Kickers (Anpfiff, 14 Uhr). Eigentlich wären es schon dreizehn Auswärtsspiele gewesen, eine fiel jedoch der Corona-Abbruchsaison 2019/20 zum Opfer.

Die bisherigen zwölf Gastspiele auf dem Bieberer Berg haben eines gemeinsam – einen Dreier gab es noch nie für die Astorstädter. Aber, und daraus lässt sich Hoffnung ziehen, vergangene Runde gelang mit einem 1:1-Remis der erste Punktgewinn in Offenbach. "Da waren wir richtig nah dran am Sieg", sagt Andreas Schön. Der FCA-Trainer hat große Lust dieser langen Serie endlich den Garaus zu machen. Zu beachten ist laut dem 36-Jährigen aber die Tatsache, "dass Offenbach mit vielen neuen Spielern startet und es daher sicher sehr stimmungsvoll in deren ersten Heimspiel werden wird."

Von vorneherein die Außenseiterrolle einnehmen müssen die Astorstädter jedoch nicht. Die Vorbereitung verlief gut bis sehr gut. Das vorgenommene Ziel die vergangene Runde doch recht anfällige Defensive zu stärken, scheint erreichbar. Der 1:0-Sieg beim Drittligisten VfB Stuttgart im abschließenden Testspiel lässt jedenfalls darauf schließen. "Wir haben uns gesagt, dass wir dem Gegner auch mal bewusst den Ball überlassen wollen", so Schön.