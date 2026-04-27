Nächster Angreifer bleibt

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Der FSV Rot-Weiß Wolfhagen treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran und kann dabei auch künftig auf Jannis Fischer bauen. Nachdem zuletzt bereits Robin Schmacke, Marcel Fischer und Rick Christof ihre Zusagen für die kommende Spielzeit gegeben hatten, meldeten die „Wölfe“ nun den Verbleib des großgewachsenen Angreifers.

Im Mittelpunkt steht diesmal die Offensive. Jannis Fischer, der erst zur laufenden Saison nach Wolfhagen gekommen war, soll auch künftig im Liemeckestadion für Präsenz im Angriff sorgen. Mit seiner Statur bringt er ein Profil mit, das dem FSV in vorderster Linie zusätzliche Möglichkeiten eröffnet und dem Spiel nach vorne eine eigene Note geben kann.

Während Christof als verlässlicher Rückhalt im Tor, Marcel Fischer als Teil der Offensivabteilung und Schmacke nach überstandener Verletzungspause wichtige Bausteine für die kommende Runde bleiben, richtet sich der Fokus nun auf Jannis Fischer. Seine Zusage ist ein weiterer Schritt für den FSV Wolfhagen, das Gerüst für die neue Saison frühzeitig zu festigen.