Nächster Abstiegskrimi in Pesch − Kann der TuS den FC Hennef stoppen?

Für den FC Pesch steht ein entscheidendes Spiel an – Foto: Michael Schmidt

Am neunten Rückrundenspieltag der U19-Mittelrheinliga könnte der FC Hennef für die Vorentscheidung um die Meisterschaft sorgen. Königsdorf möchte das Rennen aber nochmal spannend machen. Im Tabellenkeller kommt es zum Alles-oder-nichts-Duell zwischen Pesch und Vichttal. Der Gewinner darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen, während sich die Lage für den Verlierer deutlich verschärfen würde.

Nach dem beeindruckenden Sieg gegen Königsdorf empfängt die Germania nun den Tabellenzweiten Bonner SC. Während Bonn jeden Sieg braucht, um Spitzenreiter Hennef unter Druck zu setzen, kämpft Erftstadt leidenschaftlich um den endgültigen Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Erftstadt-Coach Dustin Esser blickt mit gesundem Selbstvertrauen auf das Duell gegen das Schwergewicht aus der Bundesstadt: „Wie auch schon im Hinspiel wollen wir zeigen, dass wir mithalten können. Bonn war eines der Teams, die vor der Saison aufsteigen wollten, daher müssen wir uns erneut als Team präsentieren und bis zur letzten Minute alles geben, um gegen sie zu punkten.“ Mit der gleichen geschlossenen Mannschaftsleistung, die zuletzt Königsdorf entzauberte, soll nun auch dem Aufstiegsaspiranten aus Bonn Paroli geboten werden. Bonn hingegen steht unter Zugzwang – ein Ausrutscher in Erftstadt könnte bei der aktuellen Form von Hennef bereits eine Vorentscheidung im Titelrennen bedeuten.

Wenn der FC Pesch (13. Platz, 12 Punkte) den VfL Vichttal (12. Platz, 13 Punkte) empfängt, ist das Wort „Abstiegskampf“ fast schon eine Untertreibung. Es ist das Duell der beiden Teams, die aktuell die direkten Abstiegsränge belegen – ein Sieg könnte für einen der beiden den Schritt ans rettende Ufer bedeuten. Pesch-Coach Yavuz Günay warnt vor den Gästen, die letzte Woche Bergisch Gladbach furios mit 5:1 schlagen konnten: „Vichttal hat zuletzt gegen einen Topgegner ein klares Zeichen gesetzt und gezeigt, wie viel Qualität in der Mannschaft steckt. Deshalb müssen wir von Beginn an hochkonzentriert sein und dürfen uns keine Nachlässigkeiten erlauben. Uns erwartet eine schwierige Aufgabe, die wir nur als geschlossene Einheit lösen können.“ Auf der Gegenseite herrscht trotz der jüngsten Euphorie pure Sachlichkeit. Vichttal-Trainer Imad Laadim setzt auf die Tugenden, die sein Team zuletzt wieder in Schlagdistanz gebracht haben: „Die Tabellenkonstellation zeigt, wie eng und intensiv der Kampf um den Klassenerhalt aktuell ist. Wir wissen, dass uns mit Pesch eine Mannschaft erwartet, die genauso um jeden Punkt kämpfen wird wie wir. Wir wollen weiterhin demütig bleiben und den Fokus klar auf unsere Leistung richten. Entscheidend wird erneut sein, als Team geschlossen aufzutreten, die nötige Mentalität auf den Platz zu bringen und in jeder Situation alles zu investieren.“ Beide Trainer betonen die mannschaftliche Geschlossenheit als Schlüssel zum Erfolg. Während Pesch nach dem Spielabbruch der Vorwoche ausgeruht in die Partie geht, will Vichttal den Schwung der letzten Wochen nutzen.

Topspiel in Hennef Das absolute Top-Duell des Spieltages steigt in Hennef. Der souveräne Tabellenführer empfängt Königsdorf. Während Hennef mit einem weiteren Sieg der Meisterschaft näher kommen würde, brennt Königsdorf darauf, dass das Meisterschaftsrennen noch einmal spannend zu machen. Königsdorf-Coach Ufuk Balil gibt sich vor der Reise zum Spitzenreiter angriffslustig und erinnert an die knappe Kiste aus der ersten Saisonhälfte: „Es ist ein Spiel gegen eine Top-Mannschaft. Wir werden unser Bestes geben und haben gegen Bonn ja auch schon gepunktet. Wir werden auf Sieg spielen. Das Hinrundenspiel haben wir knapp mit 1:2 verloren, und da war schon mehr drin gewesen. Dieses Mal wollen wir es anders machen. Es wird ein tolles Spiel und für uns eine echte Herausforderung.“ Mit der Empfehlung, dem Tabellenzweiten aus Bonn bereits Punkte abgeknöpft zu haben, reisen die Blau-Weißen mit breiter Brust an. Sollte Königsdorf tatsächlich gewinnen, wäre das nicht nur ein Statement an die Konkurrenz, sondern auch Schützenhilfe für den Bonner SC.

Deutz und Düren unter Zugzwang Deutz 05 empfängt den 1. FC Düren. Die Kölner wollen nach zuletzt zwei enttäuschenden Auftritten die Kurve kriegen. Deutz-Trainer Mehmet Isik macht keinen Hehl daraus, dass der Abstiegskampf für sein Team in die heiße Phase geht: „Mit dem FC Düren erwartet uns ein harter Brocken. Nach zwei schlechten Spielen wollen wir unbedingt eine Reaktion zeigen. Für uns ist aktuell jedes Spiel ein Endspiel im Kampf um den direkten Klassenerhalt. Deshalb müssen und wollen wir gerade zu Hause alles raushauen, um die Punkte bei uns zu behalten.“ Düren-Coach Elias Ponsen hat großen Respekt vor der physischen Gangart der Hausherren und fordert von seiner Mannschaft absolute Disziplin und Mentalität: „Wir müssen am Samstag von der ersten Minute an hellwach sein. Mit Deutz erwartet uns ein robuster, zweikampfstarker und unangenehmer Gegner. Uns ist bewusst, dass es in Deutz grundsätzlich nie einfach ist zu gewinnen – dort muss man sich jeden Meter hart erarbeiten. Ich erwarte von meinen Jungs, dass wir unser Spiel mutig durchziehen, diszipliniert bleiben und die Zweikämpfe annehmen. Wenn wir als Team funktionieren, wollen wir alles investieren, um die drei Punkte mitzunehmen.“

Troisdorf will nachlegen Troisdorf hat durch den jüngsten 1:0-Erfolg in Hürth neues Selbstvertrauen getankt und den Abstand nach unten gleichgehalten. Mit 19 Punkten sind sie punktgleich mit Deutz und wollen nun zu Hause nachlegen. Die Kölner Gäste stehen mit 22 Punkten im gesicherten Mittelfeld und bewiesen zuletzt Derby-Stärke. Für das Team geht es darum, mit einem Auswärtssieg den Vorsprung nach unten endgültig zu zementieren und sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Troisdorf mit einem „Dreier“ einen riesigen Schritt aus dem Tabellenkeller machen könnte, während Rheinsüd die Chance hat, eine entspannte Restsaison einzuläuten.

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr Sportfreunde Troisdorf 05 SF Troisdorf FC Rheinsüd Köln FC Rheinsüd 14:00 PUSH