Nächster Absteiger in Gladbach steht fest - schon zehn Rückzüge

Rückzüge bleiben ein großes Thema - vor allem im Fußballkreis Mönchengladbach und Viersen, denn mit Ablauf des 6. Senioren-Spieltags hat schon die sechste Senioren-Mannschaft zurückgezogen. Das hat zur Folge, dass fünf Absteiger bereits feststehen. Der neueste Rückzug betrifft die zweite Mannschaft von Victoria Mennrath, die ab sofort nicht mehr in der Kreisliga B, Gruppe 1, antreten wird. Nach der DJK Hehn II ist sie bereits der zweite Rückzug in dieser Gruppe.

In der Kreisliga B, Gruppe 2, gibt es mit dem SV 08 Rheydt eine weitere Abmeldung. Übertroffen werden die Kreisliga-B-Abmeldungen nur von der Kreisliga A, denn durch die Abmeldungen der Zweitvertretungen des 1. FC Viersen und SV Lürrip standen schon zwei Absteiger vor dem eigentlichen Saisonstart fest. Aus der Kreisliga C hat sich Germania Geistenbeck II abgemeldet, das hat aber keine drastischen Folgen, schließlich gibt es in der Kreisliga C keinen Abstiegskampf. Auch in der Jugend gibt es schon Abmeldungen: Die Sportfreunde Neuwerk haben gleich ihre A- und B-Jugend abgemeldet, Victoria Mennrath ihre U19, Grün-Weiß Holt und der Rheydter SV haben in der U17 die Reißleine gezogen.

Wären sechs Senioren-Rückzüge mit Ablauf das finale Ergebnis, wäre dieser Wert auch schon hoch. So aber bleibt abzuwarten, wie sich der weitere Verlauf der Saison entwickelt, schließlich stehen Senioren und Junioren gerade einmal beim Saisonstart.