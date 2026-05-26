Nächster Abschied, zahlreiche Verlängerungen in der Region

– Foto: Andreas Krisch

Beim SV Plüderhausen laufen trotz des noch ausstehenden letzten Saisonspiels bereits die Planungen für die Spielzeit 2026/27. Dabei kann der SVP eine wichtige Zusage vermelden: Robin Neurohr bleibt dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten. Der erfahrene Abwehrchef hat bereits mehr als 120 Spiele für den SVP absolviert und steht weiter für Verlässlichkeit, Treue und Stabilität. Plüderhausen freut sich auf ein weiteres gemeinsames Jahr.

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SC Geislingen

Der SC Geislingen setzt weiter auf Sven Sönmez. Der Antreiber und Dauerbrenner hat seinen Vertrag verlängert und bleibt dem Landesligisten auch künftig erhalten. In den vergangenen Wochen war Sönmez ein wichtiger Faktor des Aufwärtstrends und steht für Einsatz, Kampfgeist und Identifikation mit dem Verein. „Der SC ist mein Verein“, erklärt er. Auch Sportlicher Leiter Suvalic betont seine Bedeutung: Trotz seiner 30 Jahre sei Sönmez unermüdlich und wichtig für die Zukunft.

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1. FC Donzdorf

Der 1. FC Donzdorf kann weiter auf wichtige Säulen im Kader bauen. Mit Kevin Ströhle und Julian Kühnel bleiben gleich zwei starke Rückhalte zwischen den Pfosten beim Bezirksligisten. Beide sorgen im Torwartteam für Qualität, Sicherheit und Konkurrenz. Zudem haben auch Maximilian Gäbler und Tim Bayer ihre Zusage gegeben und bleiben Teil der Mannschaft. Damit setzt Donzdorf auf Kontinuität und vertraute Kräfte. Der Verein freut sich auf die weitere gemeinsame Entwicklung.

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VfL Herrenberg

Der VfL Herrenberg verabschiedet Marie Gleixner, die nach der Saison 2024/25 ihren nächsten Schritt auf die Waldebene geht. Die junge Spielerin war vom SV Eutingen nach Herrenberg gekommen und absolvierte 18 Oberliga- sowie drei Regionalliga-Spiele. Nach langer Verletzungspause folgt sie nun ihrem ehemaligen Trainer. Der VfL bedankt sich für Leidenschaft, Einsatz und Herz, besonders beim Aufstieg in die Regionalliga, und wünscht Marie sportlich, persönlich und gesundheitlich nur das Beste.

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