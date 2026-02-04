Nächster Abschied in Neckarsulm, Zugang beim TV Flein

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Minig ist auf der Außenverteidigerposition zuhause und soll dort zusätzliche Stabilität verleihen. Der Verein verbindet mit der Verpflichtung defensive Verlässlichkeit, Einsatzbereitschaft und ein gutes Spielverständnis über die linke Seite. Entsprechend groß ist die Erwartung, dass der Neuzugang der Mannschaft in der zweiten Saisonhälfte neue Impulse geben kann.

Der TV Flein hat zur Winterpause personell nachgelegt und mit Florian Minig seinen ersten Neuzugang für die Rückrunde präsentiert. Der Linksfuß wechselt vom FC Kirchhausen zum B2-Kreisligisten und ist ab sofort spielberechtigt.

Im Umfeld des TV Flein wird der Wechsel als gezielte Verstärkung gewertet. Die Verantwortlichen wünschen dem Winterneuzugang eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit sowie viele überzeugende Auftritte im grün-weißen Trikot.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Sport-Union Neckarsulm

Bei der Sport-Union Neckarsulm steht ein vorzeitiger Abschied fest: Elias Leibel wird den Landesligisten verlassen. Bereits vor knapp drei Wochen hatte sich der Weggang des Nachwuchsspielers angedeutet, nun ist die Entscheidung offiziell. Grund für den Schritt ist eine berufliche Veränderung. Leibel wird das Unterland verlassen und künftig bei der Bundeswehr in Stetten am kalten Markt tätig sein.

Im Verein reagiert man mit Verständnis auf die Entwicklung. Die Verantwortlichen gratulieren ihrem bisherigen Spieler zu seiner beruflichen Entscheidung, bedauern jedoch zugleich, dass die sportliche Zusammenarbeit dadurch früher als geplant endet. Der Wechsel ist nach Vereinsangaben ausschließlich den neuen beruflichen Rahmenbedingungen geschuldet.

Sportlich bleibt Leibel dem Fußball erhalten. Er schließt sich dem FSV Bad Friedrichshall an und könnte dort in der Rückrunde zumindest an den Wochenenden zur Verfügung stehen. Die Sport-Union bedankt sich ausdrücklich für seinen Einsatz im Trikot des Vereins und wünscht ihm für die private wie sportliche Zukunft alles Gute.

