Nächster Abschied beim Meister: Daniel Hefele verlässt den SV Atlas Der zentrale Mittelfeldspieler sucht nach dem Regionalliga-Aufstieg eine neue Herausforderung von red · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

Der personelle Umbruch beim SV Atlas Delmenhorst setzt sich fort. Nach dem Aufstieg in die Regionalliga verlässt auch Daniel Hefele den Meister der Oberliga Niedersachsen. Der 24-Jährige verabschiedet sich mit emotionalen Worten – und mit drei großen Erfolgen im Gepäck.

Der SV Atlas Delmenhorst und Daniel Hefele gehen nach der laufenden Saison getrennte Wege. Wie der Verein bekanntgab, wird der 24-jährige Mittelfeldspieler den Regionalliga-Aufsteiger im Sommer verlassen und sich sportlich neu orientieren. Hefele war im Winter der Saison 2023/2024 vom FSV Luckenwalde nach Delmenhorst gewechselt und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil im zentralen und defensiven Mittelfeld. Mit seiner Spielweise und Konstanz gehörte er in den vergangenen Monaten zu den verlässlichen Leistungsträgern des Teams.

Erfolgreiche Zeit mit Pokalsieg und Meisterschaft Die gemeinsame Zeit war von sportlichen Höhepunkten geprägt. In seine anderthalb Jahre beim SV Atlas fielen der Gewinn des Landespokals, das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach sowie zuletzt die Meisterschaft in der Oberliga Niedersachsen mit dem damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga. Hefele verabschiedet sich damit nach einer der erfolgreichsten Phasen der jüngeren Vereinsgeschichte.