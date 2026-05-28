Nächster Abschied beim Meister: Daniel Hefele verlässt den SV Atlas

Der personelle Umbruch beim SV Atlas Delmenhorst setzt sich fort. Nach dem Aufstieg in die Regionalliga verlässt auch Daniel Hefele den Meister der Oberliga Niedersachsen. Der 24-Jährige verabschiedet sich mit emotionalen Worten – und mit drei großen Erfolgen im Gepäck.
Der SV Atlas Delmenhorst und Daniel Hefele gehen nach der laufenden Saison getrennte Wege. Wie der Verein bekanntgab, wird der 24-jährige Mittelfeldspieler den Regionalliga-Aufsteiger im Sommer verlassen und sich sportlich neu orientieren.
Hefele war im Winter der Saison 2023/2024 vom FSV Luckenwalde nach Delmenhorst gewechselt und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil im zentralen und defensiven Mittelfeld. Mit seiner Spielweise und Konstanz gehörte er in den vergangenen Monaten zu den verlässlichen Leistungsträgern des Teams.
Die gemeinsame Zeit war von sportlichen Höhepunkten geprägt. In seine anderthalb Jahre beim SV Atlas fielen der Gewinn des Landespokals, das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach sowie zuletzt die Meisterschaft in der Oberliga Niedersachsen mit dem damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga.
Hefele verabschiedet sich damit nach einer der erfolgreichsten Phasen der jüngeren Vereinsgeschichte.
Zum Abschied richtete sich der Mittelfeldspieler mit persönlichen Worten an Verein und Anhänger auf der Vereinshomepage. „Liebe Atlas-Familie, es ist Zeit, Lebewohl zu sagen“, erklärte Hefele. Besonders dankbar zeigte er sich für die gemeinsame Zeit und die Menschen, die er in Delmenhorst kennengelernt habe.
Rückblickend hob der 24-Jährige vor allem die sportlichen Erfolge hervor: vom Pokalsieg über das „Highlight im DFB-Pokal“ bis hin zur Meisterschaft als Abschluss seiner Zeit beim SV Atlas. Die gemeinsamen Feierlichkeiten mit Mannschaft und Fans seien „ein riesiges Erlebnis“, das ihm dauerhaft in Erinnerung bleiben werde.
Zugleich bedankte sich Hefele ausdrücklich beim Betreuer- und Funktionsteam sowie bei den Anhängern, die die Mannschaft „in jeder Phase getragen und nach vorne gepusht haben“.
Der SV Atlas Delmenhorst verabschiedet mit Daniel Hefele einen weiteren wichtigen Bestandteil der Aufstiegsmannschaft. Wohin es den Mittelfeldspieler zieht, ist bislang nicht bekannt.