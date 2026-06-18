Nächster Abschied an der Seitenlinie: "Nach der Saison ist Schluss"

"Nach der Saison ist Schluss", titelt der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Donnerstag in der Mitteilung auf seinen Vereinskanälen. "Peer Rosemeier, Trainer unserer ersten Mannschaft, wird morgen Abend gegen den SSC Weißenfels das letzte Mal für unseren Verein an der Seitenlinie stehen", heißt es weiter. Zum Trainerprofil:

"Nach vielen Jahren engagierter und erfolgreicher Tätigkeit als Trainer unseres Vereins" hätte man sich einvernehmlich darauf verständigt, "die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen", schreibt der Club. "Ich habe für mich am vergangenen Wochenende die bewusste Entscheidung getroffen, dass ich meinen Vertrag nicht verlängern werde", erklärt Rosemeier gegenüber FuPa. "Es war eine super Zeit in einem super Verein. Ich hatte gehofft, dass wir eine gemeinsame Richtung mit den richtigen Rahmenbedingungen finden können."

So aber werden sich die Wege trennen. Man bedanke sich bei Rosemeier "für seinen großen Einsatz, seine fachliche Kompetenz und die wertvolle Arbeit, die er über viele Jahre für unsere Mannschaft und unseren Verein geleistet hat", schreibt der 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Als Landesliga-Meister vom CFC Germania zum 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Als Landesliga-Meister und Verbandsliga-Aufsteiger hatte sich der heute 36-Jährige im Sommer 2022 vom CFC Germania verabschiedet, um den Posten beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen anzutreten. "In Bitterfeld gibt es andere Möglichkeiten, etwas zu entwickeln", sagte Rosemeier damals zu seinem Schritt.

In den vergangenen Jahren zählte BiWo stets zum Favoritenkreis in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse. Der ganz große Wurf ist allerdings nicht gelungen. Nun trennen sich die Wege. "Wir wünschen Peer für seine persönliche und sportliche Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg", schrieb der Verbandsligist zum Abschied.