Nächster Abgang beim SSV Ulm: Luis Görlich wechselt in die Niederlande

Beim SSV Ulm 1846 Fußball schreiten die Kaderplanungen für die kommende Regionalliga-Saison weiter voran. Am heutigen Montag wurde ein weiterer Abgang offiziell bestätigt. Der niederländische Zweitligist VVV-Venlo gab die Verpflichtung von Luis Görlich bekannt. Damit verlässt der 26-jährige Rechtsverteidiger die Spatzen nach nur einer Saison wieder und schließt sich einem Verein aus der Eerste Divisie an.
In einer Pressemitteilung teilte der Klub mit: „Der 26-jährige Rechtsverteidiger wechselt vom SSV Ulm nach Venlo und unterschreibt im Seacon Stadion – De Koel – einen Vertrag über zwei Spielzeiten. Darüber hinaus besitzt VVV-Venlo eine Option auf eine weitere Saison.“
Für Görlich endet damit ein kurzes Kapitel beim SSV Ulm. Der Defensivspieler war zu Beginn der vergangenen Saison vom norwegischen Klub Bryne FK an die Donau gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit kam er in der 3. Liga auf insgesamt elf Einsätze für die Ulmer.
Der Wechsel Görlichs ist bereits der siebte feststehende Abgang beim SSV Ulm 1846 Fussball nach dem Abstieg in die Regionalliga Südwest. Neben dem Rechtsverteidiger verlassen auch Marcel Seegert, Max Schmitt, Luca Bazzoli, Niko Vukancic, Niklas Castelle und Max Brandt den Verein.
Demgegenüber haben die Verantwortlichen bereits erste Schritte beim Neuaufbau des Kaders eingeleitet. Mit Leon Müller vom MSV Duisburg, Halim Eroglu von der TSG Balingen, Benjamin Goller vom 1. FC Nürnberg, Marco Gölz vom FV Illertissen und Per Lockl von den Stuttgarter Kickers wurden bislang fünf Neuzugänge verpflichtet.
Zudem konnten die Ulmer wichtige Personalien bereits frühzeitig klären. Kapitän Jo Reichert verlängerte seinen Vertrag ebenso wie Benedikt Ehe. Auch Lucas Röser besitzt einen gültigen Vertrag bis 2027.
Trotz der bereits erfolgten Entscheidungen wartet auf die sportliche Leitung in den kommenden Wochen noch ein umfangreiches Arbeitspaket. Bis zum Trainingsauftakt am 22. Juni gilt es für Sportdirektor Murat Isik sowie Mario Estasi als Leiter Lizenzmannschaft und Scouting, weitere Personalfragen zu klären und den Kader für die Regionalliga zusammenzustellen.
Insbesondere bei zwei Leistungsträgern der vergangenen Jahre herrscht weiterhin Ungewissheit. Neue Entwicklungen gibt es aktuell weder bei Dennis Chessa noch bei Christian Ortag. Beide gehören zu den Identifikationsfiguren der jüngeren Vereinsgeschichte und waren maßgeblich an den Erfolgen der vergangenen Jahre beteiligt.
Nach der emotionalen Vertragsverlängerung von Jo Reichert hoffen viele Anhänger des Vereins nun darauf, dass auch bei diesen beiden Personalien bald eine Einigung erzielt werden kann.
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SSV Ulm 1846 Fußball
Trainer: Daniel Jungwirth
Zugänge: Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers)
Abgänge: Marcel Seegert (Ziel unbekannt), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Niklas Castelle (Viktoria Köln) , Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden)