Nächster Abgang beim SSV Ulm: Luis Görlich wechselt in die Niederlande Görlich ist schon der siebte Abgang bei den Spatzen von Matthias Kloos · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser

Luis Görlich – Foto: SSV Ulm 1846 Fussball

Beim SSV Ulm 1846 Fußball schreiten die Kaderplanungen für die kommende Regionalliga-Saison weiter voran. Am heutigen Montag wurde ein weiterer Abgang offiziell bestätigt. Der niederländische Zweitligist VVV-Venlo gab die Verpflichtung von Luis Görlich bekannt. Damit verlässt der 26-jährige Rechtsverteidiger die Spatzen nach nur einer Saison wieder und schließt sich einem Verein aus der Eerste Divisie an.

In einer Pressemitteilung teilte der Klub mit: „Der 26-jährige Rechtsverteidiger wechselt vom SSV Ulm nach Venlo und unterschreibt im Seacon Stadion – De Koel – einen Vertrag über zwei Spielzeiten. Darüber hinaus besitzt VVV-Venlo eine Option auf eine weitere Saison.“ Für Görlich endet damit ein kurzes Kapitel beim SSV Ulm. Der Defensivspieler war zu Beginn der vergangenen Saison vom norwegischen Klub Bryne FK an die Donau gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit kam er in der 3. Liga auf insgesamt elf Einsätze für die Ulmer.

Bereits sieben Abgänge beim Neuaufbau Der Wechsel Görlichs ist bereits der siebte feststehende Abgang beim SSV Ulm 1846 Fussball nach dem Abstieg in die Regionalliga Südwest. Neben dem Rechtsverteidiger verlassen auch Marcel Seegert, Max Schmitt, Luca Bazzoli, Niko Vukancic, Niklas Castelle und Max Brandt den Verein. Demgegenüber haben die Verantwortlichen bereits erste Schritte beim Neuaufbau des Kaders eingeleitet. Mit Leon Müller vom MSV Duisburg, Halim Eroglu von der TSG Balingen, Benjamin Goller vom 1. FC Nürnberg, Marco Gölz vom FV Illertissen und Per Lockl von den Stuttgarter Kickers wurden bislang fünf Neuzugänge verpflichtet.