Nächster Abgang beim MTV: Richter verlässt Wolfenbüttel Defensiver Mittelfeldspieler kommt auf 20 Oberliga-Einsätze für die Meesche-Kicker von red · Heute, 11:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: MTV Wolfenbüttel/Daniel S

Der personelle Umbruch beim MTV Wolfenbüttel setzt sich fort. Mit Niklas Richter steht der neunte Abgang des laufenden Sommertransferfensters fest. Der defensive Mittelfeldspieler wird den Verein zum 30. Juni verlassen und die Meesche nach nur einer Saison bereits wieder hinter sich lassen.

Richter war vor der Spielzeit vom Oberliga-Absteiger SSV Vorsfelde nach Wolfenbüttel gewechselt. Seine erste und zugleich einzige Saison beim MTV begann jedoch denkbar unglücklich. Bereits im Testspiel gegen den FC Einheit Wernigerode Mitte Juli zog sich der frühere Nachwuchsspieler des VfL Wolfsburg einen doppelten Rippenbruch zu und musste mehrere Wochen pausieren. Schwieriger Start, wichtige Rolle im Saisonverlauf Auch sein Pflichtspieldebüt verlief alles andere als glücklich. Beim Auswärtsspiel gegen die zweite Mannschaft des SV Meppen Ende September wurde Richter nach einer Stunde eingewechselt und sah in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte – nach Vereinsangaben eine unberechtigte Entscheidung.

Davon ließ sich der 22-Jährige jedoch nicht aus der Bahn werfen. Im weiteren Saisonverlauf arbeitete er sich zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft von Deniz Dogan. Vor allem seine Laufbereitschaft, seine Zweikampfstärke und sein Einsatzwillen machten ihn zu einer verlässlichen Option im zentralen Mittelfeld. Insgesamt absolvierte Richter 20 Oberliga-Partien und sammelte dabei 1.517 Einsatzminuten. Sein einziges Tor erzielte er im letzten Heimspiel der Saison beim 2:5 gegen die U23 von Eintracht Braunschweig.