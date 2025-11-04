Nächster A-Ligist zieht zurück: Zwei Absteiger stehen schon fest

Es hatte sich bereits angedeutet und trotzdem ist der Rückzug des SSV Sudberg ein Schlag. Der Traditionsverein aus Wuppertal hat Konsequenzen aus dem sportlichen Misserfolg der aktuellen Saison gezogen. Die Mannschaft von Trainer Sven Kaiser nimmt ab sofort nicht mehr am Spielbetrieb der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg teil.
Nur einen Punkt hatte der SSV Sudberg in bislang elf Saisonspielen geholt und insgesamt 60 Gegentore kassiert. Trotzdem ist die Entscheidung den Verantwortlichen nicht leicht gefallen. Nach dem Rückzug werden die Wertungen der Spiele annulliert, der Spieltag so angepasst, dass die gegnerische Mannschaft entsprechend spielfrei hat. Nach Stella Azzurra, die schon vor dem Saisonstart ihr Nicht-Antreten bekanntgaben, ist es bereits der zweite Rückzug in der Kreisliga A.
Einher mit den sportlichen Problemen ging auch die Anwesenheit bei den Trainingseinheiten, zu denen teilweise nur eine Handvoll Spieler erschienen. Der Kopf wird in Sudberg aber nicht in den Sand gesteckt. Die zweite Mannschaft wird in der Kreisliga B normal weiterspielen und auch auf die Jugendmannschaften hat der Rückzug der ersten Mannschaft keine Auswirkungen. Der Familienverein will sich ganz auf seine Tugenden konzentrieren und den eingeschlagenen Weg fortsetzen.
13. Spieltag
So., 09.11.25 11:00 Uhr TSV Fortuna Wuppertal - TuS Grün-Weiß Wuppertal
So., 09.11.25 12:00 Uhr Cronenberger SC II - TSV Einigkeit Dornap
So., 09.11.25 13:30 Uhr SV Union Velbert - TSV Ronsdorf II
So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Beyenburg - SSVg Heiligenhaus
So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Sonnborn - Blau-Weiß Langenberg
So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Mettmann 08 - Hellas Wuppertal
So., 09.11.25 15:15 Uhr Sportfreunde Siepen - SV Jägerhaus Linde
14. Spieltag
So., 16.11.25 12:00 Uhr Cronenberger SC II - Blau-Weiß Langenberg
So., 16.11.25 13:00 Uhr TSV Ronsdorf II - FC Mettmann 08
So., 16.11.25 15:00 Uhr Hellas Wuppertal - TSV Fortuna Wuppertal
So., 16.11.25 15:00 Uhr TuS Grün-Weiß Wuppertal - SC Velbert II
So., 16.11.25 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - Sportfreunde Siepen
So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Jägerhaus Linde - SC Sonnborn
So., 16.11.25 15:30 Uhr TSV Einigkeit Dornap - TSV Beyenburg
So., 16.11.25 15:30 Uhr SSVg Heiligenhaus - SV Union Velbert
1. SC Sonnborn 11 10-0-1 40:9 30
2. SC Breite Burschen Barmen 11 8-1-2 38:20 25
3. SV Jägerhaus Linde 10 7-2-1 31:17 23
4. SV Union Velbert 10 6-1-3 40:17 19
5. SSVg Heiligenhaus 10 5-3-2 20:13 18
6. FC Mettmann 08 10 5-2-3 29:23 17
7. Sportfreunde Siepen 11 5-2-4 21:23 17
8. SC Velbert II (Ab) 11 4-3-4 24:22 15
9. TSV Einigkeit Dornap 10 4-2-4 23:27 14
10. Hellas Wuppertal 11 3-4-4 17:18 13
11. TuS Grün-Weiß Wuppertal (Auf) 11 3-2-6 17:33 11
12. TSV Beyenburg 10 3-1-6 19:25 10
13. Blau-Weiß Langenberg (Auf) 10 2-2-6 21:28 8
14. TSV Ronsdorf II 11 2-1-8 17:33 7
15. TSV Fortuna Wuppertal (Auf) 10 2-1-7 20:43 7
16. Cronenberger SC II (Auf) 11 1-1-9 14:40 4
17. SSV 07 Sudberg zg. 0 0-0-0 0:0 0
18. Stella Azzurra Velbert zg. 0 0-0-0 0:0 0