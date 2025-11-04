Nächster A-Ligist zieht zurück: Zwei Absteiger stehen schon fest

Der SSV Sudberg zieht seine Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus der Kreisliga A zurück. – Foto: wilhelm gundlach

Es hatte sich bereits angedeutet und trotzdem ist der Rückzug des SSV Sudberg ein Schlag. Der Traditionsverein aus Wuppertal hat Konsequenzen aus dem sportlichen Misserfolg der aktuellen Saison gezogen. Die Mannschaft von Trainer Sven Kaiser nimmt ab sofort nicht mehr am Spielbetrieb der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg teil.

Nur einen Punkt hatte der SSV Sudberg in bislang elf Saisonspielen geholt und insgesamt 60 Gegentore kassiert. Trotzdem ist die Entscheidung den Verantwortlichen nicht leicht gefallen. Nach dem Rückzug werden die Wertungen der Spiele annulliert, der Spieltag so angepasst, dass die gegnerische Mannschaft entsprechend spielfrei hat. Nach Stella Azzurra, die schon vor dem Saisonstart ihr Nicht-Antreten bekanntgaben, ist es bereits der zweite Rückzug in der Kreisliga A. >>> Zur Kreisliga A Wuppertal

Einher mit den sportlichen Problemen ging auch die Anwesenheit bei den Trainingseinheiten, zu denen teilweise nur eine Handvoll Spieler erschienen. Der Kopf wird in Sudberg aber nicht in den Sand gesteckt. Die zweite Mannschaft wird in der Kreisliga B normal weiterspielen und auch auf die Jugendmannschaften hat der Rückzug der ersten Mannschaft keine Auswirkungen. Der Familienverein will sich ganz auf seine Tugenden konzentrieren und den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Das sind die nächsten Spieltage