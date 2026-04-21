Nächsten wichtigen Baustein gebunden

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Der SSV Sand treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Torben Nickel eine weitere wichtige Personalentscheidung getroffen. Der Verein gab in den sozialen Medien bekannt, dass der Torhüter auch künftig das blau-weiße Trikot tragen wird – verbunden mit der klaren Botschaft: „Alles richtig gemacht.“

Der Fokus liegt dabei eindeutig auf Nickel. Aus Sicht des Vereins bleibt damit ein Spieler, der nicht nur sportlich verlässlich abliefert, sondern auch für das Innenleben der Mannschaft von Bedeutung ist. Sand beschreibt ihn als Typen, der auf dem Platz Leistung bringt und daneben für gute Stimmung sorgt – also als einen Akteur, der in einem funktionierenden Team weit mehr als nur seine eigentliche Position ausfüllt.

Damit fügt sich die Verlängerung nahtlos in die jüngsten Signale des Klubs ein. Zuvor hatte der SSV bereits die Zusagen von Johannes Lautenschläger und Edmund Borgardt vermeldet, zwei Spielern, die der Verein ebenfalls als wichtige Stützen und identifikationsstarke Teamplayer hervorhob. Während bei diesem Duo vor allem die enge persönliche Bindung und die Verwurzelung in Sand im Mittelpunkt standen, rückt bei Nickel nun stärker seine Wirkung auf und neben dem Platz in den Vordergrund.