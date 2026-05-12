Nächsten Offensivspieler gehalten

Der Fokus liegt auf einem Angreifer, der dem Offensivspiel vor allem durch seine Dynamik und Flexibilität wichtige Elemente verleiht. Der Verein hebt bei Woitas insbesondere dessen Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit hervor, mit denen er immer wieder für Tiefe im Spiel sorge. Hinzu komme seine Fähigkeit, sowohl im Sturmzentrum als auch auf dem Flügel eingesetzt zu werden – ein Profil, das im modernen Angriffsspiel von großem Wert ist.

Nach Darstellung des VfL zeichnet sich Woitas zudem durch Abschlussstärke und clevere Tiefenläufe aus. Damit bindet der Klub einen Spieler, der nicht nur Tempo mitbringt, sondern auch jene Variabilität, die unterschiedliche Rollen im letzten Drittel ermöglicht. Gerade im Amateurfußball kann ein solcher Offensivtyp besonders wichtig sein, weil er auf mehrere Spielsituationen reagieren und gegnerische Defensiven auf unterschiedliche Weise fordern kann.