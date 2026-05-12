Nächsten Offensivspieler gehalten

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Der VfL Kassel treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und setzt dabei erneut auf Kontinuität in der Offensive. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien mitteilte, hat Marcel Woitas seinen Vertrag verlängert und wird damit auch in der nächsten Spielzeit für den VfL auflaufen.
Der Fokus liegt auf einem Angreifer, der dem Offensivspiel vor allem durch seine Dynamik und Flexibilität wichtige Elemente verleiht. Der Verein hebt bei Woitas insbesondere dessen Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit hervor, mit denen er immer wieder für Tiefe im Spiel sorge. Hinzu komme seine Fähigkeit, sowohl im Sturmzentrum als auch auf dem Flügel eingesetzt zu werden – ein Profil, das im modernen Angriffsspiel von großem Wert ist.
Nach Darstellung des VfL zeichnet sich Woitas zudem durch Abschlussstärke und clevere Tiefenläufe aus. Damit bindet der Klub einen Spieler, der nicht nur Tempo mitbringt, sondern auch jene Variabilität, die unterschiedliche Rollen im letzten Drittel ermöglicht. Gerade im Amateurfußball kann ein solcher Offensivtyp besonders wichtig sein, weil er auf mehrere Spielsituationen reagieren und gegnerische Defensiven auf unterschiedliche Weise fordern kann.
Erst zuvor hatte der VfL bereits die Vertragsverlängerung von Kasra Rezaei bekanntgegeben und damit ein weiteres Offensivtalent an den Verein gebunden. Während Rezaei vor allem über Technik, Dynamik und Zug zum Tor beschrieben wurde, richtet sich der Blick bei Woitas stärker auf Tiefgang, Tempo und flexible Einsetzbarkeit. Gemeinsam stehen beide Personalien für den Versuch, das Angriffsspiel auch in der kommenden Saison mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern weiter zu schärfen.