Nächsten Mentalitätsspieler gebunden

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der SSV Sand treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison mit bemerkenswerter Konsequenz voran und hat mit Yannis Czerny den nächsten wichtigen Verbleib öffentlich gemacht. Nach den bereits vermeldeten Zusagen von Johannes Lautenschläger, Edmund Borgardt, Torben Nickel sowie Pierre Bata und Sebastian Löcke setzt der Gruppenligist damit ein weiteres Zeichen für Kontinuität – diesmal mit besonderem Blick auf einen Spieler, der vor allem über Einsatz, Härte und Mentalität definiert wird.

In seiner Mitteilung wählt der Verein deutliche Worte. Czerny wird als „Kämpfer“ beschrieben, als Spieler also, der dorthin geht, „wo’s weh tut“, keinen Zweikampf abschenkt und genau jene Unbequemlichkeit verkörpert, die Gegner nur ungern gegen sich haben. Gerade darin liegt aus Sicht des SSV sein besonderer Wert: Czerny steht für kompromisslosen Fußball, für Intensität und für eine Präsenz, die ein Spiel spürbar prägen kann.

Spannender Vergleich

Der Vergleich, den der Verein dabei selbst zieht, ist bezeichnend. Ein „bisschen“ erinnere Czerny an Jens Jeremies – also an einen Spielertypen, der über Aggressivität im positiven Sinne, unbedingten Einsatz und eine klare Haltung kommt. Das ist bewusst hoch gegriffen, verweist aber auf das Profil, das Sand in Czerny sieht: keinen filigranen Schönspieler, sondern einen Antreiber, der Training und Spiel schärfer, härter und damit besser macht.