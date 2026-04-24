Nächsten Fixpunkt gehalten

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Der SSV Sand setzt seine Reihe an Vertragsverlängerungen fort und kann auch künftig auf Laurin Unzicker bauen. Der 28-Jährige bleibt dem Gruppenligisten erhalten – und damit ein Spieler, den der Verein seit Jahren als festen Bestandteil seines Mannschaftsgefüges begreift.

In seiner Mitteilung beschreibt der SSV Unzicker nicht als Lautsprecher, sondern als verlässliche Führungskraft. Einer, der Verantwortung übernimmt, klare Ansagen macht und seine Rolle nicht über große Worte, sondern über ehrliche Arbeit und Einsatz definiert. Gerade diese Mischung macht ihn aus Sicht des Vereins zu einer wichtigen Orientierungsperson für die Mannschaft.

Unzicker gilt in Sand als Antreiber auf dem Platz und als Stimme mit Gewicht daneben. Damit steht er für jenen Spielertypus, der nicht zwingend im Mittelpunkt stehen muss, um Einfluss zu haben. Er prägt eine Mannschaft durch Haltung, Verbindlichkeit und Konstanz – Eigenschaften, die im Amateurfußball häufig ebenso entscheidend sind wie Tore oder spektakuläre Aktionen.