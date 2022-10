Nächsten Favoriten geärgert Beide Vertretungen trafen sich bereits einmal in ihrer Sportgeschichte in Saalfeld, als der FC mit einem Sieg in der Verlängerung später dann ins Halbfinale des Thüringenpokals einzog.

Nach dem Aufstieg der Gäste standen sich nun beide auch erstmals in einem Punktekampf gegenüber, welchen der Neuling zur Überraschung vieler gegen die bisher ungeschlagenen Preußen in der schmucken Bad Langensalzaer Sportarena mit 1:0 für sich entschied.

Vor 80 Zuschauern entwickelte sich eine gute Verbandsligapartie, in der zunächst die Gäste dort fortsetzten, wo sie am vergangenen Wochenende in Jena aufgehört hatten. Bereits nach zwei Minuten zappelte der Ball nach einem sehenswerten Angriff durch Fabian Kühne im Netz, der durch den guten, kurzfristig eingesprungenen Schiri Eisenschmidt aus Mühlhausen aber keine Anerkennung fand. Die Gastgeber antworteten mit Angriffen über ihre schnellen Wiegel und Munoz Hermes, die aber in der wiederum sehr aufmerksamen Deckung des FC von Beginn an kaum Chancen hatten. Die Gäste besaßen in dieser Phase auch die spielerisch bessere Linie, aber auch die FSV-Abwehr wies kaum Lücken auf. Es gab im ersten Spielabschnitt dann auch kaum Chancen auf beiden Seiten. So musste ein Eckball für die Gäste herhalten, den Stan Kleyla auf den Kopf von Andreas Schwee zirkelte, der Zamiar im FSV Tor keine Chance ließ. Die Gastgeber versuchten jetzt ihre Offensive zu verstärken, aber die FC-Abwehr ließ so gut wie nichts zu. Ihre wohl gefährlichste Aktion machte dann der FC-Torhüter Clemens Bierbaum mit einer Glanztat zunichte.

Nach der Pause versuchten die Gastgeber mit viel Wucht das Spiel zu drehen und hatten in der 47. Minute eine verheißungsvolle Gelegenheit, aber die Gästeabwehr war einfach nicht zu knacken. Der FSV machte weiter Druck und hatte jetzt auch mehr Spielanteile, aber ohne Erfolg. Die guten Möglichkeiten hatte im zweiten Spielabschnitt wiederum der FC, der mit wenigen Kontern schon rechtzeitig für eine Vorentscheidung zu seinen Gunsten sorgen können. Fabian Kühne hatte dabei zwei gute Gelegenheiten, Stan Kleyla scheiterte mit einem Pfostenschuss und zu guter Letzt versagte der Schiri, nach einem Foul an Stan Kleyla im Preußen-Strafraum, nach Saalfelder Meinung einen Elfmeter.

Fazit: So blieb es am Ende bei diesem knappen, aber hochverdienten Auswärtssieg, der um so bemerkenswert ist, da Trainer Giering mit Marvin Brehm, Patrick Hook und Frank Naumoff ganz wichtige Akteure ersetzen musste, während die Gastgeber mit voller Kapelle antraten. Zu dieser geschlossenen Mannschaftsleistung kann Mann der Mannschaft wiederum nur gratulieren. Mit diesem Sieg verbessert sich der FC Saalfeld auf Platz Sieben mit zwei Punkten Abstand zur Tabellenspitze, allerdings sind es bis Tabellenplatz 14 auch nur 3 Punkte. Das zeigt wie ausgeglichen die Verbandsliga ist und man darf sich keine Fehler erlauben. Die letzten Ergebnisse zeigen, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist und es darf nur kein Schlendrian zugelassen werden. Dann erreicht der FCS auch sicherlich sein Ziel, das ja für den Neuling nur Klassenerhalt heißen kann.