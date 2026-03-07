Nächste Zusagen für FeLoNi

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz treibt seine Zukunftsplanung mit den nächsten Personalentscheidungen voran: Jacob Buri und Finn Borrmann haben ihre Zusage bis 2027 gegeben – ligaunabhängig. Nach den bereits verkündeten Verlängerungen von Kapitän Sebastian Kraus sowie den jungen Spielern Yasin Elgaz und Lukas Fischer setzt der Gruppenligist damit den eingeschlagenen Kurs konsequent fort.

Der Fokus liegt diesmal auf zwei Akteuren, die im Verein als echte Eigengewächse gelten. Buri und Borrmann haben sämtliche Jugendmannschaften des FV durchlaufen und gehören seit dem Sommer fest zum Kader der ersten Mannschaft – obwohl beide noch für die A-Jugend spielberechtigt wären. Sportlicher Leiter Oliver Seifert hebt bei beiden vor allem Ehrgeiz, Einsatzbereitschaft und Leidenschaft hervor und bezeichnet sie als „echte Felsberger Jungs“.

Auch abseits des Platzes nehmen beide bereits Rollen im Vereinsleben ein. Borrmann unterstützt zusätzlich das Social-Media-Team, Buri gilt wie sein Teamkollege als fest in die Gemeinschaft integriert. In ihren Aussagen verweisen beide auf die enge Bindung an Verein und Mannschaft: Borrmann betont den Zusammenhalt und das Potenzial des Teams, Buri spricht von voller Identifikation mit dem FV und dem Wunsch, seinen Teil zu einer erfolgreichen Rückrunde und zum Klassenerhalt beizutragen.