Nächste Zusagen fix

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Die TSG Sandershausen treibt ihre Personalplanungen für die kommende Saison weiter entschlossen voran. Nachdem der Gruppenliga-Spitzenreiter bereits die Verlängerungen von Loic John, Sascha Hebold und Jonathan Mogck bekanntgegeben hatte, folgen nun die nächsten drei ligaunabhängigen Zusagen: Johannes Plasczyk, Jan Schleiden und Philipp Wissemann bleiben dem Verein ebenfalls über den Sommer hinaus erhalten.

Im Mittelpunkt steht dabei vor allem Johannes Plasczyk, der sich seit seinem Wechsel im Sommer 2024 aus der A-Jugend-Hessenliga des KSV Hessen Kassel zu einer der prägenden Figuren entwickelt hat. Der 21-Jährige zog im Mittelfeldzentrum schnell die Fäden, schaffte ohne lange Anlaufzeit den Sprung zur Stammkraft und gehört inzwischen sogar dem Mannschaftsrat an. Mit zehn Treffern und zwölf Vorlagen in 21 Spielen unterstreicht Plasczyk seinen hohen Stellenwert eindrucksvoll – in der kommenden Saison wird er zudem die Rückennummer 8 tragen.

Auch Jan Schleiden hat sich in Sandershausen längst als feste Größe etabliert. Der offensive Außenbahnspieler war ebenfalls im Sommer 2024 zur TSG gekommen und bringt inzwischen nicht nur Tempo, sondern auch klare offensive Produktivität ein. Aktuell stehen für den 25-Jährigen sechs Tore und acht Vorlagen in 21 Partien zu Buche. Schleiden, der einst den SV Espenau zum Aufstieg in die Gruppenliga schoss, will nun auch mit der TSG die Rückkehr in die Verbandsliga schaffen. Künftig läuft er mit der Nummer 10 auf.