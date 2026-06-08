Nächste Zusage für die neue Saison

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Der OSC Vellmar treibt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit weiter voran und kann die nächste Verlängerung vermelden: Auch Pooyan Ensafi wird dem Verbandsligisten erhalten bleiben. Das gab der Verein über seine sozialen Medien bekannt.

Damit setzt der OSC seinen Kurs der Kontinuität fort und hält einen weiteren Spieler für die kommende Saison im Kader. Nach Vereinsangaben soll Ensafi auch künftig das blau-weiße Trikot tragen und seine Qualitäten in den Dienst der Mannschaft stellen.

Die Zusage ist ein weiteres Signal dafür, dass die Verantwortlichen in Vellmar frühzeitig an der personellen Basis für die neue Runde arbeiten. Nach dem gesicherten Klassenerhalt nimmt die Kaderplanung damit weiter konkrete Formen an. Mit Ensafis Verbleib gewinnt der OSC zusätzliche Stabilität und unterstreicht seinen Anspruch, den eingeschlagenen Weg mit einem möglichst eingespielten Gerüst fortzusetzen.