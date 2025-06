"Nächste Woche werden wir unsere letzten zwei Transfers verkünden"

Der TSV Denkendorf hat sich für eine starke Saison belohnt: Als Vizemeister der Kreisliga A1 Neckar/Fils setzte sich das Team in der Relegation durch und steigt in die Bezirksliga auf. Die Emotionen kochten über – auf dem Platz und bei der anschließenden Feier.

Langer Abend nach langem Weg

„Vielen Dank für die Glückwünsche – der Aufstieg wurde ausgiebig und lange gefeiert“, berichtet Trainer Hendrik Gil gegenüber FuPa. Der ganze Verein genoss den Moment, in dem sich eine Saison voller Einsatz, Zusammenhalt und Spielfreude krönte. Und das Beste: „Die Mannschaft wird kommendes Wochenende die Saison klassisch auf Mallorca am Ballermann beenden und den Aufstieg ein zweites Mal feiern.“

Von der Zielsetzung zum Höhenflug

Ein klarer Plan war nicht von Anfang an da. „Unser Saisonziel war es, oben mitzuspielen“, sagt Gil. „Irgendwann haben wir gemerkt, dass wir uns oben fest spielen konnten und es dann auch verdient hatten, an den Relegationsspielen teilzunehmen. Einen Aufstieg kann man nicht planen – demnach ist es umso schöner.“

Spielidee und Kaderbreite als Schlüssel

Es war kein Zufallsprodukt, was Denkendorf in dieser Saison geleistet hat. „Wir haben eine hohe spielerische Qualität innerhalb der Mannschaft“, hebt Gil hervor. Doch nicht nur Technik und Taktik führten zum Erfolg: „Ein wichtiger Ausschlag war auch, dass wir einen guten Zusammenhalt und einen breiten Kader hatten, der uns auch in schwierigen Phasen geholfen hat.“

Stärke auf dem Platz – und vor allem zu Hause

Die Heimspiele waren die Basis des Erfolgs. „Unsere Stärken waren zum einen unsere unglaubliche Heimstärke sowie unsere Spielidee“, erklärt der Coach. „Wir haben viele Spiele in der Saison klar dominiert über unsere spielerischen Fähigkeiten – gepaart mit individueller Klasse einzelner Spieler.“

Kaderumbau abgeschlossen – mit Qualität aus der Verbandsliga

Die neue Liga kann kommen – und der TSV ist vorbereitet. „Die Kaderplanung ist tatsächlich schon abgeschlossen“, berichtet Gil. Der Verein konnte namhafte Verstärkungen gewinnen: „Wir konnten mit David Srsa, Timo Müller und Dominik Lleshaj gleich drei Spieler aus dem Verbandsligakader des FC Esslingen verpflichten.“ Dazu kommen mit Alessandro Nicastro (TSV Bad Boll), Robin Bauer (FV Nürtingen U19) und Colin Barber (VfB Reichenbach U19) weitere spannende Neuzugänge. „Nächste Woche werden wir noch unsere letzten zwei Transfers verkünden.“

Noch kein Blick zu weit voraus – aber viel Bereitschaft

Einen konkreten Tabellenplatz will Hendrik Gil noch nicht ausrufen. Doch der Anspruch ist klar: „Einen Ausblick möchte ich noch nicht wagen, dafür ist es noch zu früh. Wir werden auf jeden Fall hart arbeiten und uns bestmöglichst auf die kommende Bezirksligasaison vorbereiten.“

Mit spielerischer Klasse, Teamgeist und gezielten Verstärkungen geht der TSV Denkendorf seinen nächsten Schritt – und will auch in der Bezirksliga eine gute Rolle spielen.