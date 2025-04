Nächste vier Zusagen für die Saison 2025/26

Besonders erfreulich aus Sicht der Verantwortlichen: Tobi Orth bleibt dem Verein nicht nur als Torwart erhalten, sondern fungiert auch weiterhin als Torwarttrainer – ein wichtiges Puzzlestück im funktionierenden Gefüge des OSC. Auch Offensivmann Steinhauer, der mit seiner Spielintelligenz überzeugt, sowie die lauf- und zweikampfstarken Agyekum und van der Veen stehen für Kontinuität und Stabilität im Kader.

„Wir freuen uns sehr über weitere schöne Momente mit diesen Jungs“, heißt es vom Verein auf den sozialen Kanälen – gewohnt herzlich und natürlich in den Vereinsfarben Blau und Weiß. In Vellmar blickt man optimistisch in die Zukunft, weitere Kadernews sollen in den kommenden Wochen folgen.