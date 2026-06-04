Nächste Verstärkung für den SVB

Sascha Trost wechselt zum SV Balhorn

Der SV Balhorn treibt seine Personalplanungen weiter voran. Vom TSV Besse wechselt Sascha Trost zu den Distelbergern. Der gebürtige Korbacher folgt dem Ruf seines ehemaligen Trainers Jörg Krug, mit dem er bereits in der Vergangenheit im Kreis Hofgeismar-Wolfhagen zusammen gearbeitet hat.

Trost war in der Vergangenheit immer wieder Wunschspieler von Krug, auch bei dessen früheren Trainerstationen. In Balhorn hat es nun endlich geklappt.