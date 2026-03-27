Nächste Verlängerungen: MTV baut weiter auf Kontinuität Moslener und Vollbrecht bleiben – Lineks Wunsch nach Stabilität erfüllt sich zunehmend von red · Heute, 11:26 Uhr · 0 Leser

Der Kader für die kommende Saison nimmt weiter Formen an: Zwei weitere Zusagen stärken den MTV Wolfenbüttel – sportlich wie emotional.

Signal aus der Kabine wird erhört Beim MTV Wolfenbüttel zahlt sich der früh formulierte Wunsch nach Kontinuität zunehmend aus. Nachdem Mittelfeldspieler André Linek zuletzt auf weitere Verlängerungen gehofft hatte, ist der Kader nun um zwei wichtige Bausteine reicher: Maximilian Moslener und Ludwig Vollbrecht haben ihre Zusagen gegeben und gehören damit zu den Spielern sieben und acht mit Vertrag für die kommende Spielzeit. Gerade in einer Phase, in der der Verein sportlich gefordert ist, gewinnen solche Personalentscheidungen zusätzliche Bedeutung. Sie schaffen Perspektive – über den aktuellen Saisonverlauf hinaus.

Maximilian Moslener, der erst im vergangenen Sommer von den Freien Turnern Braunschweig nach Wolfenbüttel gewechselt war, hat sich schnell etabliert. Auf der linken Außenbahn bringt er Tempo und Dynamik ins Spiel – und sieht seine Entwicklung im aktuellen Umfeld gut aufgehoben. „Ich fühle mich super wohl in der Mannschaft und bin von der Art, wie wir Fußball spielen, überzeugt“, sagt der Offensivakteur. Eine Aussage, die nicht nur seine persönliche Zufriedenheit widerspiegelt, sondern auch das Vertrauen in den eingeschlagenen sportlichen Weg.