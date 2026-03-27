Nächste Verlängerungen: MTV baut weiter auf Kontinuität

Der Kader für die kommende Saison nimmt weiter Formen an: Zwei weitere Zusagen stärken den MTV Wolfenbüttel – sportlich wie emotional.
Beim MTV Wolfenbüttel zahlt sich der früh formulierte Wunsch nach Kontinuität zunehmend aus. Nachdem Mittelfeldspieler André Linek zuletzt auf weitere Verlängerungen gehofft hatte, ist der Kader nun um zwei wichtige Bausteine reicher: Maximilian Moslener und Ludwig Vollbrecht haben ihre Zusagen gegeben und gehören damit zu den Spielern sieben und acht mit Vertrag für die kommende Spielzeit.
Gerade in einer Phase, in der der Verein sportlich gefordert ist, gewinnen solche Personalentscheidungen zusätzliche Bedeutung. Sie schaffen Perspektive – über den aktuellen Saisonverlauf hinaus.
Maximilian Moslener, der erst im vergangenen Sommer von den Freien Turnern Braunschweig nach Wolfenbüttel gewechselt war, hat sich schnell etabliert. Auf der linken Außenbahn bringt er Tempo und Dynamik ins Spiel – und sieht seine Entwicklung im aktuellen Umfeld gut aufgehoben.
„Ich fühle mich super wohl in der Mannschaft und bin von der Art, wie wir Fußball spielen, überzeugt“, sagt der Offensivakteur. Eine Aussage, die nicht nur seine persönliche Zufriedenheit widerspiegelt, sondern auch das Vertrauen in den eingeschlagenen sportlichen Weg.
Bei Ludwig Vollbrecht liegt der Fokus derzeit auf einem anderen Thema: der Rückkehr auf den Platz. Der Innenverteidiger arbeitet nach seinem Kreuzbandriss, den er sich im März 2025 zuzog, weiter an seinem Comeback.
„Das oberste Ziel ist, wieder richtig fit zu werden, um dem Team helfen zu können“, erklärt Vollbrecht. Seit seiner Verletzung hat er kein Pflichtspiel mehr bestritten, bleibt dem Verein jedoch eng verbunden. „Zudem fühle ich mich seit nun ca. fünf Jahren extrem wohl in dem Umfeld und spüre das Vertrauen“, betont er.
Mit den Verlängerungen setzt der MTV konsequent auf Verlässlichkeit und Identifikation. Moslener steht für sportliche Entwicklung, Vollbrecht für Loyalität und langfristige Bindung.
Gemeinsam mit den bereits verlängerten Spielern wächst so ein Gerüst, auf das der Verein auch über die laufende Saison hinaus bauen will – ein entscheidender Faktor im Kampf um Stabilität und sportlichen Erfolg.