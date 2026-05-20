Nächste Verlängerungen fix: Kloth, Schmidt und Jung bleiben Schwalben

Schonnebeck erhielt drei weitere Zusagen – Foto: SpVg Schonnebeck

Noah Kloth war vor der laufenden Saison aus der U23 von Preußen Münster an den Schetters Busch gewechselt und hat sich in seiner ersten Saison direkt in der Innenverteidigung etabliert. Der flexible Defensivspieler gehört zu den konstantesten Akteuren im Kader und kommt in dieser Spielzeit auf 27 Oberligaeinsätze, drei Tore und eine Vorlage. Zudem ist er nach Torhüter Lukas Lingk aktuell der Spieler mit den meisten Einsatzminuten im Team der Schwalben.

Schmidt kämpft mit Verletzungen

Auch Hugo Schmidt wird weiter das Trikot der Schwalben tragen. Der Mittelfeldspieler war zu Beginn der vergangenen Saison vom Wuppertaler SV an den Schetters Busch gewechselt, wurde aber früh durch großes Verletzungspech zurückgeworfen. Nach einer schweren Schulterverletzung im Testspiel gegen Adler Union Frintrop musste Hugo operiert werden und arbeitete sich über viele Monate in der Reha zurück. Anfang April stand er wieder im Kader, verletzte sich jedoch in seinem zweiten Spiel nach dem Comeback erneut an derselben Schulter. Die Spielvereinigung Schonnebeck wünscht Hugo weiterhin eine gute Genesung und freut sich darauf, ihn in der kommenden Saison wieder auf dem Platz zu sehen.

Mit Lennon Jung bleibt zudem ein weiterer junger Offensivspieler an Bord, der in seinem ersten Seniorenjahr direkt auf sich aufmerksam gemacht hat. Der 19-Jährige war im vergangenen Sommer vom SV Darmstadt 98 an den Schetters Busch gewechselt, nachdem er dort Kapitän und Leistungsträger der U19-Bundesligamannschaft war. In seiner ersten Oberligasaison kommt "Lenny" bislang auf 22 Einsätze, sieben Tore und vier Vorlagen und hat damit früh gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt.