Nächste Verlängerungen bei SpVg Schonnebeck fix

Marcio Lopes da Silva do Vale und Kevin Kourouma bleiben der SpVg Schonnebeck erhalten. – Foto: SpVg Schonnebeck

Die nächsten Zusagen für die kommende Saison sind fix: Mit Marcio Lopes da Silva do Vale und Kevin Kourouma bleiben der Spielvereinigung Schonnebeck zwei weitere Spieler erhalten, die aus dem eigenen Nachwuchs den Weg in den Seniorenbereich geschafft haben.

Erste Spielzeit bei den Senioren

Marcio Lopes da Silva do Vale ist zu Beginn dieser Saison aus der eigenen U19 in die 1. Mannschaft aufgerückt und geht aktuell seine erste Spielzeit im Seniorenbereich an. Der Mittelfeldspieler hat sich schnell eingefügt, sich im Laufe der Saison sehr gut entwickelt und gezeigt, dass er den nächsten Schritt gehen kann. In bislang 15 Pflichtspielen kommt er auf fünf Tore und drei Vorlagen.

21 Saisoneinsätze für Kourouma

Auch Kevin Kourouma bleibt am Schetters Busch. Der 21-Jährige war bereits in der Vorsaison aus der eigenen U19 in die Oberliga-Mannschaft aufgerückt und absolviert aktuell sein zweites Seniorenjahr bei der Spielvereinigung Schonnebeck. Mit seiner Flexibilität ist er in der Offensive vielseitig einsetzbar und kann sowohl im Sturmzentrum als auch auf der rechten Außenbahn spielen. In dieser Saison stehen für ihn bislang 21 Einsätze, sechs Tore und zwei Assists zu Buche.Mit den beiden Verlängerungen setzt die Spielvereinigung Schonnebeck weiter auf Entwicklung aus den eigenen Reihen.