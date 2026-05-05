Nächste Verlängerung steht

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der FSV Rot-Weiß Wolfhagen treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und kann dabei auch künftig auf Vladyslav Tyshyninov bauen. Nachdem zuvor bereits Tom Herting und Fabian Fischer ihre Zusagen für die kommende Spielzeit gegeben hatten, meldeten die „Wölfe“ nun den Verbleib des zentralen Mittelfeldspielers.

Der Fokus liegt dabei auf einem Akteur, der im Zentrum verortet ist, zugleich aber auch offensive Impulse setzen kann. Tyshyninov soll damit auch in der kommenden Runde im Liemeckestadion eine Rolle auf der Punktejagd des FSV einnehmen. Gerade im Mittelfeld, wo Struktur, Spielkontrolle und kreative Momente gefragt sind, besitzt eine solche Personalie besonderes Gewicht.

Während Herting dem FSV mit seiner defensiven Vielseitigkeit erhalten bleibt und Fabian Fischer als Offensivkraft in seine erste volle Seniorensaison geht, richtet sich der Blick nun auf Tyshyninov. Seine Verlängerung ist ein weiterer Baustein für einen Kader, den Wolfhagen Schritt für Schritt für die Saison 2026/27 formt.