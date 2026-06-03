Nächste Verlängerung: Lucas Halangk bleibt Rot-Weiß Oberhausen treu

Lucas Halangk (r.) verlangt bei RWO – Foto: Rot-Weiß Oberhausen

Der erst 22-jährige Schienenspieler wechselte im vergangenen Sommer vom Halleschen FC aus der Regionalliga Nordost zu den Rot-Weißen und gehörte direkt zum Stammpersonal der Gunkel-Elf. „Hala“ stand in der Saison 2025/26 in 37 von 38 Pflichtspielen auf dem Rasen und beackerte mit hoher Einsatzbereitschaft die rechte Außenbahn. Insgesamt steuerte der gebürtige Magdeburger drei Tore und zwei Vorlagen bei. Zudem stellte Halangk in der abgelaufenen Spielzeit auch seine Vielseitigkeit unter Beweis und wusste zeitweise ebenfalls als Innenverteidiger mit Zweikampfstärke zu überzeugen.

„Ich fühle mich in Oberhausen sehr wohl“

Eine Qualität, die auch Dennis Lichtenwimmer-Conversano, Sportlicher Leiter der Kleeblätter, zu schätzen weiß: „Lucas konnte sich sofort als Stammspieler etablieren und hat das in ihn gesetzte Vertrauen schnell zurück gezahlt. Schön, dass wir auch in der kommenden Saison gemeinsam unsere Ziele verfolgen werden.“

„Die vergangene Saison hat gezeigt, dass wir uns als Mannschaft sehr gut entwickelt haben. Das hat natürlich Lust auf mehr gemacht und wir wollen nochmal angreifen. Ich fühle mich in Oberhausen sehr wohl, habe mich hier sportlich weiterentwickelt und verstehe mich mit den Jungs im Team super. Deshalb freue ich mich, weiterhin für RWO auf dem Platz zu stehen und gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen.“, freut sich auch Lucas Halangk selbst auf die neue Spielzeit.