Nächste Verlängerung eingetütet

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Der OSC Vellmar treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann nach der Verlängerung von Ufuk Aydin die nächste Zusage vermelden: Auch Niklas Schade bleibt dem Verbandsligisten erhalten. Das teilte der Verein in den sozialen Medien mit.

Der Fokus liegt dabei auf einem Spieler, der sich nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer offenbar schnell in Vellmar eingefügt hat. Mit Schade hält der OSC nicht nur einen Akteur, dem sportlich große Qualität zugesprochen wird, sondern nach Vereinsangaben auch einen Spieler, der sich menschlich bestens ins Umfeld eingebracht hat. Entsprechend positiv wurde seine Zusage für die kommende Spielzeit intern aufgenommen.

Für den Club ist die Verlängerung ein weiteres Signal der Stabilität. Nachdem zuletzt bereits Aydin als Eigengewächs für ein weiteres Jahr zugesagt hatte, gelingt es dem OSC nun auch, einen im Sommer hinzugekommenen Leistungsträger an sich zu binden. In der Summe verdichten sich damit die Anzeichen, dass der Verein frühzeitig auf Kontinuität und Verlässlichkeit im Kader setzt.