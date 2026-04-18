Nächste Verlängerung

– Foto: Marco Biering

Der KSV Baunatal treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran und hat nun auch den Vertrag mit Pablo Hempelmann verlängert.

Zuvor hatte der Verein bereits die Verlängerungen von Paul Kohlstädt, Mike Feigenspan, Serkan Karakoc und Leon Recker öffentlich gemacht. Mit Hempelmann rückt nun die nächste Personalie in den Vordergrund – und erneut setzt Baunatal auf Kontinuität im bestehenden Aufgebot.

Die jüngste Zusage fügt sich damit nahtlos in die erkennbare Linie des Vereins ein. Schritt für Schritt arbeitet der KSV daran, seinem Kader für die kommende Spielzeit früh Kontur zu geben; mit Hempelmann bleibt nun ein weiterer Baustein dieses Gerüsts erhalten.