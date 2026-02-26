Nächste Underdog-Aufgabe für SV Millingen, TV Asberg muss aufpassen

Spieltag 21 in der Kreisliga A Moers: Nach der Pleite gegen Tabellenführer TV Asberg empfängt Schlusslicht SV Millingen den FC Neukirchen-Vluyn, der mit seiner Reserve auf einem starken Platz vier rangiert. Asberg muss derweil beim Büdericher SV aufpassen. Der BSV ist in dieser Saison ein echter Pokalschreck (Halbfinale an Ostern) und hat gegen den Spitzenreiter nichts zu verlieren.
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr VfL Rheinhausen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 08.03.26 13:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Schwafheim II
So., 08.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Sonsbeck II
So., 08.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - GSV Moers II
So., 08.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Millingen
So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - Büdericher SV
So., 08.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Moers-Meerfeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SSV Lüttingen
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Budberg II
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:00 Uhr Büdericher SV - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SV Millingen - ESV Hohenbudberg
So., 15.03.26 13:00 Uhr SV Budberg II - TV Asberg
So., 15.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Schwafheim
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Menzelen
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - VfL Rheinhausen
So., 15.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - Concordia Rheinberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Rumelner TV
