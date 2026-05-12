Nächste Übergangsphase eingeläutet

– Foto: Jessy Lee Schmidt

Beim Kasseler SV II gibt es den nächsten Wechsel auf der Trainerposition. Nur zwei Monate nach der Vorstellung von Elias Wirth als interimsweisem Spielertrainer hat der Verein bereits die nächste personelle Veränderung bekanntgegeben. Wirth ist nicht mehr länger Trainer der zweiten Mannschaft, nachdem der Vorstand nach Vereinsangaben dessen Wunsch entsprach, den Klub noch vor Ablauf der Saison verlassen zu dürfen.

Der Fokus richtet sich nun auf die neue Lösung bis zum Saisonende: Henning Willms und Jonas Imhoff übernehmen ab sofort gemeinsam die Verantwortung für die Reserve. Nach Angaben des Vereins mussten beide nicht lange überlegen, sondern sagten ihre Unterstützung umgehend zu. Das neue Trainerduo soll die Mannschaft in ihrer Entwicklung begleiten und die laufende Runde geordnet zu Ende führen.

Für den Kasseler SV II ist es bereits der zweite Einschnitt binnen kurzer Zeit. Erst vor zwei Monaten hatte Henning Willms sein Amt an Elias Wirth übergeben, der die Mannschaft damals in einer Phase des Umbruchs bis zum Sommer stabilisieren sollte. Diese Übergangslösung ist nun vorzeitig beendet.